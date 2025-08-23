Según análisis de conversación digital

Escándalo de coimas golpea a Javier Milei: su imagen digital se desploma al 59%

Audios comprometedores y una ola de menciones negativas afectan a Javier Milei . El caso Spagnuolo ya superó en repercusión al discurso de Davos.

Javier Milei

Según un análisis de conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc, la negatividad digital respecto de Milei alcanzó ayer un pico de “59%” en el promedio mensual.

Lee además
El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones.
Filtración de audios

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo
Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.  video
Discurso en Rosario

Habló Milei, pero no de las presuntas coimas en Discapacidad: "Populistas, demagogos y gastadores"

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalló la consultora.

Imagen negativa de Javier Milei, según análisis de conversación digital

image

El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 horas” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, el jueves último fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisó el análisis difundido hoy, que menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.

Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Temas
Seguí leyendo

El video de Alberto en el que acusa al Gobierno de "meter los deditos en el tarro"

El Senado sancionó la emergencia sanitaria en pediatría, enfocada en el Hospital Garrahan

Emergencia en Discapacidad: padres y terapeutas de Mendoza, entre la esperanza y la incertidumbre

El Gobierno definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad tras la salida de Spagnuolo

La oposición celebra con la criptomoneda Libra otro triunfo contra el Gobierno

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios de supuestas coimas

Cornejo se distanció de Petri en su paso por Buenos Aires

Cómo impacta en Mendoza la decisión de la Nación de traspasar viviendas sin terminar a las provincias

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones.
Filtración de audios

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon