Escándalo de coimas golpea a Javier Milei: su imagen digital se desploma al 59%

La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos y alcanzó un pico de 59% luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno libertario.

Según un análisis de conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc , la negatividad digital respecto de Milei alcanzó ayer un pico de “59%” en el promedio mensual.

Discurso en Rosario Habló Milei, pero no de las presuntas coimas en Discapacidad: "Populistas, demagogos y gastadores"

Filtración de audios El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalló la consultora.

El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 horas” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, el jueves último fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisó el análisis difundido hoy, que menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.

Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.