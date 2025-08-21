El Gobierno definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad tras la salida de Spagnuolo

El Gobierno de Javier Milei definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad Alejandro Vilches.

El reemplazo de Spagnuolo será Alejandro Vilches, que hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria.

En cuenta de X, el funcionario detalló: "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1958587920106791239&partner=&hide_thread=false Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.



El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.



Su primera misión será realizar una profunda… — Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025 "En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", completó el mensaje Adorni.

En desarrollo