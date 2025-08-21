medida

El Gobierno definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad tras la salida de Spagnuolo

El reemplazo será Alejandro Vilches, que hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria.

El Gobierno de Javier Milei definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad Alejandro Vilches.

El Gobierno de Javier Milei definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad Alejandro Vilches.

El reemplazo de Spagnuolo será Alejandro Vilches, que hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria.

Lee además
Diego Spagnuolo y Javier Milei.
Medida

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios de supuestas coimas
Personas con discapacidad y jubilados en alerta tras los vetos de Milei
Seguridad social

El impacto del veto a la emergencia en discapacidad y aumento a jubilaciones en Argentina

En cuenta de X, el funcionario detalló: "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1958587920106791239&partner=&hide_thread=false

"En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", completó el mensaje Adorni.

En desarrollo

Temas
Seguí leyendo

Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

General Alvear volvió a marchar: reclaman por el veto a la Ley de Discapacidad

Valle de Uco se sumó a la protesta nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados tratará los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad

Emergencia en Discapacidad: el desesperado pedido de ONG a los diputados nacionales

San Rafael y el poder de la solidaridad: Ivana ya tiene su silla motorizada

Declararon inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

El intendente Marcos Calvente estuvo presente en la inauguración del supermercado.
Inversiones

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

Quién es el Kaka Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial video
Acumula más de 40 causas

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Te Puede Interesar

Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: Se abraza al kirchnerismo video
crisis radical

Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: "Se abraza al kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Aprobaron el modelo de boleta única que se utilizará en la provincia de Mendoza en las elecciones 2025.
Los detalles

Así será la Boleta Única con las que se votará en las elecciones 2025 en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala