El Gobierno definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad tras la salida de Spagnuolo

El Gobierno de Javier Milei definió al nuevo titular de la Agencia de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo por la difusión de una serie de audios donde denunciaba corrupción.
El reemplazo de Spagnuolo será Alejandro Vilches, que hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria.
En cuenta de X, el funcionario detalló: "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan".
"En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", completó el mensaje Adorni.
