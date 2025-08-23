Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

El trágico hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, cerca de las 5:15, en la Ruta 143 del departamento de San Rafael.

Por Juan Pablo Strappazzon

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:15, un joven perdió la vida tras volcar su auto en la Ruta 143, a la altura del kilómetro 494, en la zona de la Vuelta de Molina, departamento de San Rafael. Actualmente, se están investigando las causas de este grave accidente vial.

Así quedó el auto tras el trágico hecho en San Rafael

Todo comenzó cuando varios llamados al 911 alertaron sobre lo ocurrido en la zona anteriormente mencionada. De inmediato, efectivos policiales se desplazaron al lugar para verificar lo sucedido.

Al llegar, encontraron a un joven, identificado como Moruchi Nahuel, de 28 años, atrapado dentro de un automóvil VW Gol. Según la investigación preliminar, por causas que aún se están investigando, perdió el control del vehículo mientras circulaba de oeste a este y terminó volcando al costado de la ruta.

Fue trasladado al hospital Schestakow, pero lamentablemente, se confirmó su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas en el accidente vial.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

