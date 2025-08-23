Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Tragedia | En la madrugada de este sábado, cerca de las 5:15, un joven perdió la vida tras volcar su auto en la Ruta 143, situada en el departamento de San Rafael, en un trágico accidente vial ocurrido en la zona. Todo comenzó cuando varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente. De inmediato, efectivos policiales se desplazaron al lugar para verificar lo sucedido. Al llegar, encontraron a un joven, identificado como Moruchi Nahuel, de 28 años, atrapado dentro de un automóvil Gol. Según la investigación preliminar, por causas que aún se están investigando, perdió el control del vehículo mientras circulaba de oeste a este y terminó volcando al costado de la ruta. Fue trasladado al hospital más cercano, pero lamentablemente, horas después se confirmó su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas en el accidente vial. @juan_strappazzon Más información en sitioandino.com #accidente #fallecimiento #SanRafael"

