San Rafael ofrece un amplio abanico de actividades gratuitas para el adulto mayor

Con el objetivo de brindar propuestas recreativas, deportivas y de estimulación, el Municipio de San Rafael ofrece un gran abanico de actividades gratuitas para el adulto mayor. El objetivo es promover la participación y el bienestar de este sector de la comunidad.

“Hacemos un trabajo con los centros de jubilados y también en barrios y distritos ofreciendo múltiples actividades, entre ellas baile, deportes, talleres de estimulación, entre otros”, destacó Lucía Martín, integrante de la Supervisión de Personas Mayores.

Los talleres gratuitos de estimulación cognitiva dirigidos a adultos mayores que buscan mantener y potenciar sus habilidades mentales. Son gratuitos y los interesados pueden participar los martes de 10.00 a 12.00 horas en Olascoaga 1738 de Pueblo Diamante y de 16.30 a 18.30 en Pausa y Encuentro II (Comandante Salas y San Luis).

Los miércoles de 10.00 a 12.00 y viernes de 16.00 a 18.00 horas en la Asociación de Jubilados (Av. Mitre 161) y de 17.00 a 19.00 horas en el Centro de Jubilados Santa Ana (San Martín 1699) . También los jueves de 10.00 a 12.00 horas en el Centro de Jubilados de Cuadro Nacional (Olascoaga 1738) .

Recreación y Juegos

También se realizan actividades recreativas: Los denominados “Juegos de Estación” están los lunes y miércoles a las 16.00 horas en Saavedra 273 (Pausa y Encuentro I), los jueves a las 15.00 horas en Jacarandá y Los Filtros (CIC Bº Sosneado) y los viernes a las 16.00 horas en Comandante Salas y San Luis (Pausa y Encuentro II).

Actividad Física

Las propuestas para actividad física se realizan martes y jueves a las 15.00 horas en el salón de la plazoleta San Rafael Arcángel (El Libertador 1400).

Además, los lunes y miércoles a las 10.00 en el club La Colina (Av. Mitre 1643), los martes - también a las 10.00 horas - en Pausa y Encuentro 2 (San Luis y Cmte Salas) y lunes y miércoles a las 14.00 en Bº La Carolina y 15.30 horas en Salón Los Campesinos.

Baile, turismo y más beneficios

Desde el área también se organiza el programa “Bailando por la Vida” organizando fiestas en los centros de jubilados de distritos. También se lleva a cabo el programa de “Turismo Social” que beneficia a los integrantes de estos espacios con recorridos gratuitos por atractivos del departamento.

En materia de beneficios también se suma la eximición de tasas para jubilados y pensionados. El beneficio se puede gestionar de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas en las oficinas de Saavedra 273.