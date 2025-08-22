San Rafael ofrece un amplio abanico de actividades gratuitas para el adulto mayor

Con el objetivo de brindar propuestas recreativas, deportivas y de estimulación, el Municipio de San Rafael ofrece un gran abanico de actividades gratuitas para eladulto mayor. El objetivo es promover la participación y el bienestar de este sector de la comunidad.
“Hacemos un trabajo con los centros de jubilados y también en barrios y distritos ofreciendo múltiples actividades, entre ellas baile, deportes, talleres de estimulación, entre otros”, destacó Lucía Martín, integrante de la Supervisión de Personas Mayores.
Propuestas gratuitas del municipio de San Rafael para los adultos mayores
Estimulación Cognitiva
Los talleres gratuitos de estimulación cognitiva dirigidos a adultos mayores que buscan mantener y potenciar sus habilidades mentales. Son gratuitos y los interesados pueden participar los martes de 10.00 a 12.00 horas en Olascoaga 1738 de Pueblo Diamante y de 16.30 a 18.30 en Pausa y Encuentro II (Comandante Salas y San Luis).
Los miércoles de 10.00 a 12.00 y viernes de 16.00 a 18.00 horas en la Asociación de Jubilados (Av. Mitre 161) y de 17.00 a 19.00 horas en el Centro de Jubilados Santa Ana (San Martín 1699). También los jueves de 10.00 a 12.00 horas en el Centro de Jubilados de Cuadro Nacional (Olascoaga 1738).
Recreación y Juegos
También se realizan actividades recreativas: Los denominados “Juegos de Estación” están los lunes y miércoles a las 16.00 horas en Saavedra 273 (Pausa y Encuentro I), los jueves a las 15.00 horas en Jacarandá y Los Filtros (CIC Bº Sosneado) y los viernes a las 16.00 horas en Comandante Salas y San Luis (Pausa y Encuentro II).
Actividad Física
Las propuestas para actividad física se realizan martes y jueves a las 15.00 horas en el salón de la plazoleta San Rafael Arcángel (El Libertador 1400).
Además, los lunes y miércoles a las 10.00 en el club La Colina (Av. Mitre 1643), los martes - también a las 10.00 horas - en Pausa y Encuentro 2 (San Luis y Cmte Salas) y lunes y miércoles a las 14.00 en Bº La Carolina y 15.30 horas en Salón Los Campesinos.
Baile, turismo y más beneficios
Desde el área también se organiza el programa “Bailando por la Vida” organizando fiestas en los centros de jubilados de distritos. También se lleva a cabo el programa de “Turismo Social” que beneficia a los integrantes de estos espacios con recorridos gratuitos por atractivos del departamento.