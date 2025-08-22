Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este viernes 22 de agosto , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El túnel permanecerá cerrado durante la jornada debido a que continúan las fuertes nevadas en la alta Cordillera y así se espera que sea hasta las 22. Mañana se prevé la mejora en las condiciones climáticas pero se calcula que pueden haber temperaturas de -25/27° lo que complicaría las tareas de control de hielo.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este viernes: "Continúa el mal tiempo durante toda la jornada, con mejora hacia el amanecer del Sábado (06:00-07:00 hs.)".

La temperatura en la mañana es de -1º en Uspallata, -10º en Punta de Vaca, -14º en Puente del Inca y -15º en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 3.25.08 PM Así estaba la zona de Alta Montaña este jueves.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

Lado argentino (Uspallata): 19.

Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.