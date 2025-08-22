Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Revisá cómo está el Paso Los Libertadores que lleva a Chile. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Coordinación Argentina del Túnel Internacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este viernes 22 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El túnel permanecerá cerrado durante la jornada debido a que continúan las fuertes nevadas en la alta Cordillera y así se espera que sea hasta las 22. Mañana se prevé la mejora en las condiciones climáticas pero se calcula que pueden haber temperaturas de -25/27° lo que complicaría las tareas de control de hielo.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este viernes: "Continúa el mal tiempo durante toda la jornada, con mejora hacia el amanecer del Sábado (06:00-07:00 hs.)".

La temperatura en la mañana es de -1º en Uspallata, -10º en Punta de Vaca, -14º en Puente del Inca y -15º en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Así estaba la zona de Alta Montaña este jueves.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

