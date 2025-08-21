Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado
La caída de nieve en el Paso Internacional Los Libertadores no cesa y se registra mucha acumulación en la superficie. El mal tiempo continúa este viernes.
Foto: Vialidad Nacional
El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanecerá cerrado durante toda la jornada de este viernes 22 de agostoen ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.
A través de un comunicado, la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor informó que "durante toda la jornada del 22 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículo".