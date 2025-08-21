Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado

Persiste el mal tiempo en el Paso Los Libertadores y el corredor continuará cerrado

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanecerá cerrado durante toda la jornada de este viernes 22 de agosto en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

A través de un comunicado, la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor informó que "durante toda la jornada del 22 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículo".

La medida se debe a que " los informes climáticos anuncian que continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito", explicaron.

Asimismo, indicaron que "Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos".

El pronóstico del tiempo para alta montaña para este viernes indica mal tiempo, con nevadas en cordillera.

El temporal de mal tiempo ha cumplido con todos los pronósticos, lo que ha llevado a las autoridades a mantener el cierre del corredor de manera preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios.

Se prevé que las malas condiciones meteorológicas persistan al menos hasta el sábado, por lo que no se esperaría una reapertura del Paso Internacional Los Libertadores hasta el domingo.

Las autoridades nacionales han recomendado a los viajeros que planeaban cruzar hacia Chile o regresar a Argentina que consulten las fuentes oficiales antes de emprender su viaje.

Se informará sobre cualquier novedad en la cuenta oficial de Twitter del Sistema Integrado Cristo Redentor.