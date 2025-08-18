Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

La Coordinación Argentina del Paso Internacional informó que este martes 19 de agosto reabre la circulación hacia Chile. Cómo está el tiempo en alta montaña.

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, será habilitado este martes 19 de agosto a partir de las 9:00 horas. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

En un comunicado reciente, las autoridades de la Coordinación Argentina del Paso fronterizo precisaron que el túnel se rehabilitará en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. El cierre se había anticipado el domingo, y comenzó a regir desde este lunes frente a los reportes que anticipaban inclemencias meteorológicas.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en Alta Montaña y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

