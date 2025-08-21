Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.

El Paso Internacional Los Libertadores , principal corredor para cruzar hacia Chile , se mantiene cerrado de manera preventiva debido a las intensas nevadas registradas en alta montaña . Tal como anticiparon las autoridades del corredor fronterizo la intransitabilidad continuará hasta el viernes, inclusive.

Durante la mañana de este jueves se registraron 50 centímetros de nieve acumulada en Las Cuevas , y la nevada continuaba sin cesar.

El temporal de mal tiempo ha cumplido con todos los pronósticos , lo que ha llevado a las autoridades a mantener el cierre del corredor de manera preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios.

Se prevé que las malas condiciones meteorológicas persistan al menos hasta el viernes por la tarde, por lo que no se espera una reapertura del Paso Internacional Los Libertadores recién el sábado.

Las autoridades nacionales han recomendado a los viajeros que planeaban cruzar hacia Chile o regresar a Argentina que consulten las fuentes oficiales antes de emprender su viaje.

Se informará sobre cualquier novedad en la cuenta oficial de Twitter del Sistema Integrado Cristo Redentor

Embed Complejo Los Libertadores ⛔️CERRADO⛔️ debido a nevadas que afectan a esta hora la alta montaña. pic.twitter.com/qm9ZUgH8NQ — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) August 20, 2025

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.