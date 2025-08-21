Alta Montaña

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

La caída de nieve en el Paso Internacional Los Libertadores no cesa y se registra mucha acumulación en la superficie. El mal tiempo continúa hasta el viernes.

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, principal corredor para cruzar hacia Chile, se mantiene cerrado de manera preventiva debido a las intensas nevadas registradas en alta montaña. Tal como anticiparon las autoridades del corredor fronterizo la intransitabilidad continuará hasta el viernes, inclusive.

Durante la mañana de este jueves se registraron 50 centímetros de nieve acumulada en Las Cuevas, y la nevada continuaba sin cesar.

Lee además
Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores, hoy 4 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

Las autoridades nacionales han recomendado a los viajeros que planeaban cruzar hacia Chile o regresar a Argentina que consulten las fuentes oficiales antes de emprender su viaje.

Se informará sobre cualquier novedad en la cuenta oficial de Twitter del Sistema Integrado Cristo Redentor

Embed

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Temas
Seguí leyendo

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 17 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

LO QUE SE LEE AHORA
Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Las Más Leídas

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados.
Polémica

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados

Por Florencia Martinez del Rio
Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.
Alerta

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Por Natalia Mantineo