Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

El Paso Internacional Los Libertadores, principal corredor para cruzar hacia Chile, se mantiene cerrado de manera preventiva debido a las intensas nevadas registradas en alta montaña. Tal como anticiparon las autoridades del corredor fronterizo la intransitabilidad continuará hasta el viernes, inclusive.
Durante la mañana de este jueves se registraron 50 centímetros de nieve acumulada en Las Cuevas, y la nevada continuaba sin cesar.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.