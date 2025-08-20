San Rafael será sede del Argentino Sub-16 de hockey ¿Cuántas chances de ser campeón hay?

Del 28 al 31 de agosto , San Rafael será anfitrión del Torneo Argentino de Selecciones Sub16 de Hockey sobre Césped , una competencia de gran relevancia para el desarrollo de las nuevas generaciones del deporte. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y enterate las novedades.

La edición, en categoría “Divisional D”, reunirá a los mejores talentos de cada región . Mendoza siempre es uno de los equipos animadores y buscará reflejar en el juego todo lo que en la previa tiene en mente. El objetivo es claro, por supuesto terminar en lo más alto del campeonato.

El seleccionado local estará bajo la dirección técnica de Sebastián Villegas , quien convocó a 18 jugadoras para defender los colores sanrafaelinos: Jazmín Aleaga, Catalina Cabral, Valentina Camacho, Agustina Caro, Tiziana Casado, Celeste Dávila, Martina Gaitán, Luz García, Josefina Huerta, Ariadna Jacomi, Pía Lucero, Josefina Mattiucci, Uma Moras, Emilia Olmedo, Mía Reta, Valentina Reyes y Victoria Vélez.

La palabra del entrenador del seleccionado de San Rafael

El entrenador del seleccionado sanrafaelino, Sebastián Villegas, habló en la previa al Campeonato Argentino Sub-16 de hockey sobre césped y destacó la importancia de la cita nacional. “Es un torneo muy lindo, de cuatro días. Dependiendo de cómo nos vaya, el domingo podemos estar jugando la final”, explicó.

En relación a la preparación del plantel, señaló que “ya llevamos casi tres meses de trabajo. Empezamos entrenando un día por semana, sumamos otro y ahora buscamos agregar más para llegar lo más óptimos posible”, dijo. Al mismo tiempo, resaltó el compromiso de las jugadoras: “Es un grupo muy bueno: no faltan a entrenar, son comprometidas y creo que en base a eso nos va a ir bien”.

Villegas también elogió el nivel de la división que representará a San Rafael: “Creo que esta es la mejor categoría que hoy tiene San Rafael. La sexta división es muy fuerte, con muchas jugadoras de nivel en todos los clubes”. Finalmente, el protagonista subrayó el entusiasmo del plantel: “Tienen entusiasmo, ganas y eso se nota. Vienen dando frutos en todos los clubes y creo que eso se reflejará en el torneo”.

San Rafael impulsa el desarrollo del hockey juvenil

La elección de San Rafael como sede no es casualidad. Se trata de una oportunidad única para potenciar su rol como semillero del hockey nacional, atrayendo la atención de instituciones y familias, y elevando el nivel competitivo local.