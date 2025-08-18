135 años de Monte Comán: una fiesta histórica que unió cultura y economía

El 135° aniversario de Monte Comán en el departamento de San Rafael no solo dejó postales de emoción y alegría con el multitudinario desfile y fiesta popular a pura música y color, sino que también significó un impulso económico clave para el distrito.

Miles de visitantes llegaron desde distintos puntos sanrafaelinos , departamentos vecinos e incluso de provincias como San Luis, generando un movimiento inédito en la zona.

Aniversario 135º Rusherking llega a Monte Comán para un cierre por los festejos, a todo ritmo

La gran afluencia de público - s e estima concurrieron más de 20 mil personas - se tradujo en un récord de emprendedores y artesanos participando en la feria, a lo que se sumaron decenas de foodtrucks y puestos de comida que durante toda la jornada trabajaron sin descanso.

El efecto derrame alcanzó no solo a quienes montaron stands en el predio, sino también a los comercios tradicionales del distrito - almacenes, rotiserías, kioscos - que mantuvieron sus puertas abiertas durante la jornada dominical y tuvieron múltiples clientes.

Desde la delegación municipal confirmaron que todos los espacios disponibles para puestos se agotaron rápidamente y que los números de ventas superaron ampliamente las temporadas anteriores.

image

El movimiento en economía es de gran valor para Monte Comán. El objetivo de estos grandes encuentros populares no solo apunta a fortalecer la identidad cultural y la recreación, sino que también generan oportunidades concretas de ingresos para familias, pequeños emprendedores y comercios locales

Cada evento se convierte así en una oportunidad para potenciar el turismo interno y reforzar el entramado económico.

La fiesta por los 135 años de Monte Comán es una demostración de que la cultura y la economía caminan de la mano en San Rafael.

Monte Comán tuvo un desfile inolvidable

Las actividades comenzaron con el acto homenaje al General José de San Martín por el 175 aniversario del paso a la inmortalidad. En la Rotonda de acceso al distrito se conmemoró la figura del Padre de la Patria en un acto protocolar encabezado por el Intendente Omar Félix. Posteriormente, las actividades se mudaron al bulevar de la Av. Mendoza para el tradicional desfile cívico, militar y tradicionalista.

image

Escuelas, instituciones, entidades, fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino hicieron las delicias de los miles de asistentes. La jornada estuvo acompañada de la Banda de Música de la Policía de Mendoza Zona Sur y la Banda Militar “Talcahuano” pertenece al Regimiento de Infantería de Montaña 11, “General Las Heras” de Tupungato quienes desplegaron todo su talento musical.

image

"Estamos muy felices porque es una tarde de fiesta y encuentro de nuestra comunidad, pero además una forma de dinamizar la economía del distrito, ya que tenemos miles de visitantes de otros departamentos y hasta de San Luis", destacó el Intendente Omar Félix.