Sifnificativo impulso económico

135 años de Monte Comán: una fiesta histórica que unió cultura y economía

El aniversario de Monte Comán convocó a miles de visitantes, colmó ferias y comercios, y demostró que estas celebraciones son motor de identidad y crecimiento.

Monte Comán festejó 135 años de historia.

Monte Comán festejó 135 años de historia.

Miles de visitantes llegaron desde distintos puntos sanrafaelinos, departamentos vecinos e incluso de provincias como San Luis, generando un movimiento inédito en la zona.

Lee además
Rusherking cerrará el show del aniversario de Monte Comán. video
Aniversario 135º

Rusherking llega a Monte Comán para un cierre por los festejos, a todo ritmo
El tradicional desfile en Monte Comán y una fiesta con todas las letras video
San Rafael

Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida
image

Importante movimiento económico en Monte Comán

La gran afluencia de público - se estima concurrieron más de 20 mil personas - se tradujo en un récord de emprendedores y artesanos participando en la feria, a lo que se sumaron decenas de foodtrucks y puestos de comida que durante toda la jornada trabajaron sin descanso.

El efecto derrame alcanzó no solo a quienes montaron stands en el predio, sino también a los comercios tradicionales del distrito - almacenes, rotiserías, kioscos - que mantuvieron sus puertas abiertas durante la jornada dominical y tuvieron múltiples clientes.

Desde la delegación municipal confirmaron que todos los espacios disponibles para puestos se agotaron rápidamente y que los números de ventas superaron ampliamente las temporadas anteriores.

image

El movimiento en economía es de gran valor para Monte Comán. El objetivo de estos grandes encuentros populares no solo apunta a fortalecer la identidad cultural y la recreación, sino que también generan oportunidades concretas de ingresos para familias, pequeños emprendedores y comercios locales

Cada evento se convierte así en una oportunidad para potenciar el turismo interno y reforzar el entramado económico.

La fiesta por los 135 años de Monte Comán es una demostración de que la cultura y la economía caminan de la mano en San Rafael.

Monte Comán tuvo un desfile inolvidable

Las actividades comenzaron con el acto homenaje al General José de San Martín por el 175 aniversario del paso a la inmortalidad. En la Rotonda de acceso al distrito se conmemoró la figura del Padre de la Patria en un acto protocolar encabezado por el Intendente Omar Félix. Posteriormente, las actividades se mudaron al bulevar de la Av. Mendoza para el tradicional desfile cívico, militar y tradicionalista.

image

Escuelas, instituciones, entidades, fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino hicieron las delicias de los miles de asistentes. La jornada estuvo acompañada de la Banda de Música de la Policía de Mendoza Zona Sur y la Banda Militar “Talcahuano” pertenece al Regimiento de Infantería de Montaña 11, “General Las Heras” de Tupungato quienes desplegaron todo su talento musical.

image

"Estamos muy felices porque es una tarde de fiesta y encuentro de nuestra comunidad, pero además una forma de dinamizar la economía del distrito, ya que tenemos miles de visitantes de otros departamentos y hasta de San Luis", destacó el Intendente Omar Félix.

Temas
Seguí leyendo

Un gesto solidario: la policía de Tupungato organizó festejos en escuelas rurales

General Alvear cerró sus festejo de aniversario con una jornada inolvidable

Lavalle celebró en comunidad la festividad de Asunción con más de 30 mil visitantes

Juegos, shows y sonrisas: Maipú Municipio celebró a lo grande el Mes de la Niñez

Godoy Cruz capacitará gratuitamente a emprendedores con herramientas técnicas y prácticas

El Congreso Provincial de Educación se realizará en Malargüe y se abordará la transformación educativa

"La garrafa en tu barrio": el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores

Rusherking hizo vibrar Monte Comán en el festejo por su 135° aniversario

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán. video
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Te Puede Interesar

Cornejo postuló a Andrea Molina como vocal del Tribunal de Cuentas
Propuesta al Senado

Quién es la elegida por Cornejo para integrar un órgano de control con mayoría radical

Por Sitio Andino Política
Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades
Economía regional

Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades

Por Marcelo López Álvarez
Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Por Facundo La Rosa