La historia de vida de Abraham: cuando la adversidad se transforma en esperanza

Abraham Maggioni y su historia de vida contada a Noticiero Andino.

Abraham Maggioni es ingeniero químico y vive en San Rafael, es propietario de una empresa dedicada a la industria petrolera y su historia de vida es digna de apreciar en todo su contexto. Las dificultades de la vida - en el pasado - lo llevaron a vivir en la calle durante algunos meses, y eso terminó profundizando su enfermedad: esclerosis múltiple. Pero con ayuda y asistencia social, poco a poco logró recuperarse y retomar su emprendimiento.

Ahora creó un proyecto para acompañar a las personas en situación de calle, brindando herramientas para comenzar emprendimientos que los ayuden a encontrar un camino.

Maggioni comenzó aplicando su relato, el cual cuenta con vaivenes emocionales que le forjaron su destino: "En el año 2023, en octubre puntualmente, quebré, me fundí, me quedé sin nada, me separé. Un montón de cosas y terminé viviendo en la calle. Básicamente en la calle Los Franceses o en la terminal o en el hospital, estuve durmiendo ahí. Hice algunos viajes para ver si recuperaba algunas cosas. Me fue bien, me fue mal y terminé muy mal, se me aceleró la enfermedad".

image El relato del ingeniero continúo refiriéndose esta vez, sobre qué camino tomó tras tantos avatares que sufrió: "Ante todos estos hechos me surgió la idea de ayudar a las personas que están en situación de calle, para que ellos logren con emprendimientos personales, vender diferentes cosas, y enfocarse más. Porque sé lo que es pasar por estas cuestiones cuando te sentís desolado".

Además, contó sobre sus estudios y profesión, remarcando "el valor de la educación pública". "Soy ingeniero, recibido de la Facultad de Ciencias Aplicadas y voy a hacer alusión al barrio donde vengo. Sé realmente que las personas en la calle cuentan con muchas ideas y saben hacer muchas cosas, pero no saben enfocarse. Los emprendimientos necesitan verse, y yo de mi parte me ofrezco a ayudarlos, enseñándole lo que pueda y darles la posibilidad de canalizar los recursos que ellos necesitan, humanos o materiales para comenzar un nuevo camino. Una historia de vida que tiene como propósito "cambiar vidas" Embed - SAN RAFAEL: AYUDAR A EMPRENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE