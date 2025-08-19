San Rafael y el poder de la solidaridad: Ivana ya tiene su silla motorizada

Afortunadamente, después de mucho esfuerzo con rifas, eventos y la colaboración de la comunidad, hoy Ivana ya cuenta con su nueva silla.

Cuando consiguió la silla de ruedas Ivana en San Rafael "Desde el viernes que ya tengo la silla en mi casa", comentó feliz Ivana ante la presencia de Noticiero Andino. "Me ganaba la ansiedad por tenerla y ese día me la trajeron temprano, no pude ni comer", dijo entre sonrisas la sanrafaelina, quien además comentó como resultó la Peña que se organizó para la adquisición de su nueva silla motorizada. "La Peña por suerte fue un éxito, agradezco a la gente por el esfuerzo que hicieron para colaborar, con donaciones, yo esperaba que pudiera cumplir el cometido recién a fin de año, pero por suerte fue mucho antes".

Ivana además contó, que con algunos pesos que le sobraron tras comprar la silla, se los entregó a una nena de General Alvear que necesitaba urgente para operarse de un pulmón. Otro gesto solidario en respuesta al recibido.

San Rafael y la solidaridad de un pueblo para el bienestar de Ivana Embed - SAN RAFAEL: IVANA YA TIENE SU NUEVA SILLA DE RUEDAS