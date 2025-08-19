Confirman que los restos óseos hallados en El Nihuil fueron arrastrados por la corriente

Los especialistas advirtieron que no se trataría del lugar de enterramiento original﻿

En las últimas horas, se confirmó que los restos óseos hallados en El Nihuil corresponden a más de una persona. Según los primeros avances del trabajo efectuado por el equipo antropológico , se trataría de un niño y un adulto de comunidades originarias , con una data antigua.

Según la información que difundió el Ministerio Público Fiscal, los huesos pertenecerían a integrantes de comunidades originarias , a partir de determinadas características de la dentición.

Además, los especialistas advirtieron que no se trataría del lugar de enterramiento original , sino que los restos habrían sido arrastrados por la corriente desde un punto más arriba.

Ante este panorama, la fiscalía cesó su intervención y el caso pasó al control de las autoridades competentes, dado el relevante interés histórico y antropológico que representa el hallazgo.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la población no concurrir al lugar para evitar la contaminación de la zona y permitir el correcto desarrollo de futuras investigaciones arqueológicas y antropológicas.

Los datos de la investigación

En un primer momento, la causa fue caratulada como “averiguación muerte” y buscaban establecer si los huesos hallados podrían estar vinculados con algún paradero denunciado en el departamento.

El fiscal Javier Giaroli detalló que el hallazgo se produjo cuando “ayer una persona que se encontraba con su pareja caminando por la zona encontró restos que le resultaron sospechosos, por lo que dio aviso al 911”.

Ante la alerta, se desplazó al lugar personal policial uniformado, agentes de Policía Científica y el ayudante fiscal de turno, quienes preservaron la escena y dispusieron una consigna permanente. El funcionario confirmó que se convocó a un equipo de antropólogos forenses a cargo de la licenciada Manssegoza, quienes trabajaron en el área.

Además, en inmediaciones de los huesos se halló un teléfono celular negro con pantalla táctil, que no poseía tarjeta SIM ni memoria. Por el momento, se desconoce si guarda relación con los restos descubiertos.