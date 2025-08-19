Confirman que los restos óseos hallados en El Nihuil fueron arrastrados por la corriente

Ante este panorama, la fiscalía cesó su intervención y el caso pasó al control de las autoridades competentes, dado el relevante interés histórico y antropológico que representa el hallazgo.
Finalmente, las autoridades solicitaron a la población no concurrir al lugar para evitar la contaminación de la zona y permitir el correcto desarrollo de futuras investigaciones arqueológicas y antropológicas.
Embed - SAN RAFAEL: ENCUENTRAN RESTOS ÓSEOS EN EL NIHUIL
Los datos de la investigación
En un primer momento, la causa fue caratulada como “averiguación muerte” y buscaban establecer si los huesos hallados podrían estar vinculados con algún paradero denunciado en el departamento.
Ante la alerta, se desplazó al lugar personal policial uniformado, agentes de Policía Científica y el ayudante fiscal de turno, quienes preservaron la escena y dispusieron una consigna permanente. El funcionario confirmó que se convocó a un equipo de antropólogos forenses a cargo de la licenciada Manssegoza, quienes trabajaron en el área.
Además, en inmediaciones de los huesos se halló un teléfono celular negro con pantalla táctil, que no poseía tarjeta SIM ni memoria. Por el momento, se desconoce si guarda relación con los restos descubiertos.