Confesó en un juicio que mató a un hombre manejando ebrio y pasará 8 años en la cárcel

El juicio fue firmado este lunes por la mañana en el Polo Judicial Penal.

La justicia condenó hoy a 8 años de cárcel, tras un juicio abreviado, al hombre que en julio del 2024 atropelló de atrás y mató a un motociclista cuando manejaba con un avanzado estado de alcoholemia por el Acceso Sur, a la altura del cruce con Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz .

Se trata de Néstor Javier Nievas (45), quien desde ese momento está preso, acusado de un homicidio simple con dolo eventual, en perjuicio de Franco David Guevara (26), el joven que manejaba la moto y falleció en el lugar tras ser embestido.

Acorralado por las pruebas y el contexto del hecho, Nievas decidió confesar su responsabilidad penal en el hecho , accedió a un juicio abreviado y fue condenado a la pena mínima posible de la calificación mencionada.

La situación de Nievas tenía un destino casi irreversible: la condena . Es que además ser el responsable del accidente vial, al momento del siniestro manejaba con 2,7 gramos de alcohol y lo hacía pese a tener una inhabilitación emitida por un juzgado contravencional de Fray Luis Beltrán, justamente por el consumo de alcohol a la hora de manejar.

Lo cierto es que, arriesgando una condena de hasta 25 años, Nievas, quizás asesorado por su abogado defensor, decidió confesar y acceder a un juicio abreviado, el cual se firmó en la mañana de este lunes en el Polo Judicial Penal.

De esta forma, además de los 8 años de cárcel, también tendrá una inhabilitación de 10 años para conducir y la condena, al quedar firme, será de cumplimiento, en su totalidad, de forma efectiva.

El accidente vial en cuestión ocurrió a las 6.40 del domingo 7 de julio del 2024 en el Acceso Sur y Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz, cuando un Ford Fiesta chocó de atrás a una moto en la que viajaba la víctima fatal.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Nieva manejaba una moto Mondial hacia el sur cuando fue embestido de atrás por el auto mencionado, que estaba al mando de Guevara.