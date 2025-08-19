Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza Foto: Yemel Fil

Por Sofía Pons







Este fin de semana se realizó el Campeonato Mundial del Alfajor en Buenos Aires y las marcas mendocinas no pasaron desapercibidas. El clásico y característico producto argentino fue celebrado en Costa Salguero y los emprendimientos locales trajeron premios a la provincia de Mendoza.

Según la organización del evento, "el Campeonato Mundial del Alfajor ha reforzado el papel del alfajor como embajador de las tradiciones y sabores latinoamericanos. Con cada edición, el evento promueve el orgullo cultural y permite que este dulce icónico siga creciendo y conectando a personas de todo el mundo".

En esta ocasión, los productores mendocinos volvieron a traer trofeos a la tierra del sol y del buen vino. Sin embargo, en esta ocasión, el mejor alfajor del mundo resultó ser uno proveniente de El Hoyo, Chubut, y es de harina de nuez, con dulce de leche y cobertura de chocolate blanco.

Mejor-Alfajor-del-Mundo-2025_-Los-Retamos_logo-rafcu7a704ezldcpt2chmmdyla388d6habk3v83rbw Los alfajores mendocinos galardonados Alfajores que obtuvieron el premio dorado:

Chocolezza se llevó el galardón al mejor alfajor glaseado, relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado. El alfajor con el mejor aroma del mundo es de Entre Dos y tiene relleno de dulce de leche, cubierto de chocolate amargo y es sin gluten, apto para celíacos. 534303970_18333719719200815_6625710745510358662_n. Alfajores que alcanzaron el segundo puesto: En la categoría de alfajores con la mejor textura, en el segundo puesto se ubicó Chocolezza con un producto relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado, el mismo que ganó el oro como mejor alfajor glaseado.

en el segundo puesto se ubicó Chocolezza con un producto relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado, el mismo que ganó el oro como mejor alfajor glaseado. La misma empresa obtuvo el premio plateado en la categoría de mejor alfajor simple, con el mismo alfajor que ya había ganado oro y plata. Cuando hablamos de alfajores, hablamos de pasión y de recetas únicas. En Chocolezza llevamos el Tercer puesto para alfajores mendocinos: Un emprendimiento oriundo de Guaymallén , Mendukos, obtuvo dos premios de bronce con un alfajor de chocolate negro con dulce de leche y pasas al rhum en las categorías de mejor alfajor simple y de autor .

, Mendukos, obtuvo dos con un alfajor de chocolate negro con dulce de leche y pasas al rhum en las categorías de . En el tercer puesto de la categoría de mejor alfajor industrial se ubicó Entre Dos con uno relleno de dulce de leche, cubierto con chocolate amargo, apto para celíacos. 534564246_18333719707200815_8937946018363100235_n. (1)