Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

La nueva edición del Mundial del Alfajor tuvo a emprendimientos locales como protagonistas. Conocé a los galardonados.

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Foto: Yemel Fil
 Por Sofía Pons

Este fin de semana se realizó el Campeonato Mundial del Alfajor en Buenos Aires y las marcas mendocinas no pasaron desapercibidas. El clásico y característico producto argentino fue celebrado en Costa Salguero y los emprendimientos locales trajeron premios a la provincia de Mendoza.

Según la organización del evento, "el Campeonato Mundial del Alfajor ha reforzado el papel del alfajor como embajador de las tradiciones y sabores latinoamericanos. Con cada edición, el evento promueve el orgullo cultural y permite que este dulce icónico siga creciendo y conectando a personas de todo el mundo".

Lee además
Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza
VUELOS ESTACIONALES

Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025

En esta ocasión, los productores mendocinos volvieron a traer trofeos a la tierra del sol y del buen vino. Sin embargo, en esta ocasión, el mejor alfajor del mundo resultó ser uno proveniente de El Hoyo, Chubut, y es de harina de nuez, con dulce de leche y cobertura de chocolate blanco.

Mejor-Alfajor-del-Mundo-2025_-Los-Retamos_logo-rafcu7a704ezldcpt2chmmdyla388d6habk3v83rbw

Los alfajores mendocinos galardonados

Alfajores que obtuvieron el premio dorado:

  • Chocolezza se llevó el galardón al mejor alfajor glaseado, relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado.
  • El alfajor con el mejor aroma del mundo es de Entre Dos y tiene relleno de dulce de leche, cubierto de chocolate amargo y es sin gluten, apto para celíacos.
534303970_18333719719200815_6625710745510358662_n.

Alfajores que alcanzaron el segundo puesto:

  • En la categoría de alfajores con la mejor textura, en el segundo puesto se ubicó Chocolezza con un producto relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado, el mismo que ganó el oro como mejor alfajor glaseado.
  • La misma empresa obtuvo el premio plateado en la categoría de mejor alfajor simple, con el mismo alfajor que ya había ganado oro y plata.
Cuando hablamos de alfajores, hablamos de pasión y de recetas únicas. En Chocolezza llevamos el

Tercer puesto para alfajores mendocinos:

  • Un emprendimiento oriundo de Guaymallén, Mendukos, obtuvo dos premios de bronce con un alfajor de chocolate negro con dulce de leche y pasas al rhum en las categorías de mejor alfajor simple y de autor.
  • En el tercer puesto de la categoría de mejor alfajor industrial se ubicó Entre Dos con uno relleno de dulce de leche, cubierto con chocolate amargo, apto para celíacos.
534564246_18333719707200815_8937946018363100235_n. (1)

Temas
Seguí leyendo

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Becas Progresar Superior 2025: cómo inscribirse, requisitos y monto

Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda

ANSES: quiénes cobran este martes 19 de agosto de 2025

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades

Mendoza intensificó controles al transporte de minería en operativo realizado en la Ruta 7

El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

LO QUE SE LEE AHORA
Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda
LIBERALIZACIÓN

Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo