Cómo avanza la causa judicial del docente acusado de abuso sexual infantil en General Alvear

La investigación apunta contra un docente acusado de abuso sexual infantil en General Alvear. El fiscal Javier Giaroli detalló cómo avanza el proceso judicial.

Por Carla Canizzaro

Un docente fue acusado de tener una importante cantidad de material de abuso sexual infantil semanas atrás. El dispositivo (el cual le pertenecía) fue hallado en pleno centro de General Alvear por dos adolescentes. El fiscal de la causa, Javier Giaroli brindó detalles del avance en el proceso judicial.

En el caso hay una persona imputada por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil, según el segundo párrafo del artículo 128 del Código Penal. En diálogo con Noticiero Andino, el fiscal aseguró que "los hechos anteriores a 2017 han prescripto, y el imputado permanece en libertad, ya que se trata de un delito excarcelable y no tiene antecedentes condenatorios".

Avances en la causa por abuso sexual infantil

En ese sentido, su cumplimiento de las reglas de conducta está siendo estrictamente monitoreado, y cualquier violación podría derivar en detención y prisión preventiva. Giaroli aseguró que estos delitos tienen consecuencias graves, la medida de coerción extrema no se aplica de inmediato, considerando el impacto que tendría la prisión sobre el acusado y el estigma asociado.

Además, recordó a los padres y tutores "la importancia de vigilar y dialogar con los menores", así como de acercarse a la División de Delitos Tecnológicos o a la Fiscalía para recibir asesoramiento sobre mecanismos de control parental y preservación de evidencia digital.

El protocolo aplicado en estos casos contempla declaraciones de los menores en cámaras Gesell, siguiendo las buenas prácticas de UNICEF, complementadas con peritajes psicológicos y análisis de evidencia digital, lo que minimiza riesgos de tergiversación de los relatos.

Finalmente, aclaró que "muchos casos detectados mediante inteligencia artificial o denuncias iniciales terminan archivados", cuando no constituyen delitos. Sin embargo, destacó que "los casos de denuncias falsas son extremadamente raros en investigaciones de abuso sexual infantil".

Detalles de la causa por abuso sexual infantil

La causa está siendo instruida por el fiscal Javier Giaroli, quien imputó días atrás al sospechoso por tenencia de material de abuso sexual infantil, en base al segundo párrafo del artículo 128 del Código Penal.

Por ende, el acusado -de quien no ha trascendido su identidad- recuperó la libertad. Es que, al menos por ahora, la acusación no es tan grave. Esto debido a que la justicia no ha podido probar que ese material fuera producido, financiado o comercializado (entre otros), por el acusado.

De esta forma, la imputación es sólo por tenencia, aún sabiendo que en las imágenes se observaban actos de abuso sexual infantil. Esto prevé penas de 4 meses a 1 año de cárcel.

Fuentes judiciales contaron a este diario que, en particular, se hallaron dos tipos de fotografías. Por un lado, menores de entre 1 año y medio a 4 en contextos sexuales y también de muchas mujeres fotografiadas sin su consentimiento, es decir, de lejos (las imágenes siempre de sus partes íntimas).

Asimismo, indicaron que varias de esas fotos habrían sido captadas en establecimientos educativos, por lo que se presume que las mujeres serían docentes o personal administrativo. Varias de las imágenes no constituyen un delito, pero en algunas se observan menores.

