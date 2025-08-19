Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile

La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película

Mendoza está en alerta máxima tras la fuga de presos del Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile. Las autoridades nacionales se mantienen en alerta tras el acontecimiento y reforzaron los controles fronterizos. Sin embargo, la preocupación en la provincia está latente.

Refuerzan la seguridad en la frontera tras la fuga de presos La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película. Entre los fugitivos está Juan González, condenado a presidio perpetuo por asesinar al cabo de Carabineros David Florido en 2022. También escaparon Jairo González, con cadena perpetua por robo con homicidio, y Claudio Fornes, imputado por el mismo delito.

complejo penitenciario valparaiso, chile, presos Mendoza está en alerta máxima tras la fuga de presos del Complejo Penitenciario de Valparaíso Según explicó el director nacional de Gendarmería chilena, los reclusos escalaron desde sus celdas, cortaron barrotes y alcanzaron el cuarto nivel del módulo 105. Desde allí, con apoyo externo, utilizaron una cuerda lanzada desde el exterior y, aprovechando la niebla, lograron deslizarse hasta superar el muro perimetral.

Qué explicaron las autoridades nacionales frente al caso En este sentido, desde Gendarmeria nacional explicaron a Sitio Andino que "todas las fuerzas están en alerta, aunque por Cristo Redentor no van a cruzar, porque está la Policía e Investigaciones al tanto". Sin embargo, explicaron que pueden llegar a pasar por pasos ilegales, pero "con la nieve que tenemos y el temporal que se espera, es seguro que no ingresarán".

Además, personal de investigaciones de Chile estiman que los presos deben estar en las inmediaciones de los lugares donde se escaparon, es decir, en la zona de la Penitenciaría de Valparaíso. En Mendoza, la Policía ya recibió información detallada sobre los prófugos, aunque hasta el momento mantiene controles de rutina reforzados en los pasos internacionales.

