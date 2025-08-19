Están imputados por graves causas

Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile

Tres presos peligrosos escaparon en Valparaíso y temen que puedan cruzar a Argentina. Mendoza refuerza controles fronterizos. Qué dicen las autoridades.

La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película

La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película

 Por Carla Canizzaro

Mendoza está en alerta máxima tras la fuga de presos del Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile. Las autoridades nacionales se mantienen en alerta tras el acontecimiento y reforzaron los controles fronterizos. Sin embargo, la preocupación en la provincia está latente.

Refuerzan la seguridad en la frontera tras la fuga de presos

La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película. Entre los fugitivos está Juan González, condenado a presidio perpetuo por asesinar al cabo de Carabineros David Florido en 2022. También escaparon Jairo González, con cadena perpetua por robo con homicidio, y Claudio Fornes, imputado por el mismo delito.

Lee además
El Futsal del bueno viene a Mendoza.
Polideportivo

El Este mendocino vuelve a ser protagonista en el Futsal AFA: las razones
Con las listas confirmadas, ya están definidos los candidatos para las elecciones 2025.
En detalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral
complejo penitenciario valparaiso, chile, presos
Mendoza está en alerta máxima tras la fuga de presos del Complejo Penitenciario de Valparaíso

Mendoza está en alerta máxima tras la fuga de presos del Complejo Penitenciario de Valparaíso

Según explicó el director nacional de Gendarmería chilena, los reclusos escalaron desde sus celdas, cortaron barrotes y alcanzaron el cuarto nivel del módulo 105. Desde allí, con apoyo externo, utilizaron una cuerda lanzada desde el exterior y, aprovechando la niebla, lograron deslizarse hasta superar el muro perimetral.

Qué explicaron las autoridades nacionales frente al caso

En este sentido, desde Gendarmeria nacional explicaron a Sitio Andino que "todas las fuerzas están en alerta, aunque por Cristo Redentor no van a cruzar, porque está la Policía e Investigaciones al tanto". Sin embargo, explicaron que pueden llegar a pasar por pasos ilegales, pero "con la nieve que tenemos y el temporal que se espera, es seguro que no ingresarán".

Además, personal de investigaciones de Chile estiman que los presos deben estar en las inmediaciones de los lugares donde se escaparon, es decir, en la zona de la Penitenciaría de Valparaíso.

En Mendoza, la Policía ya recibió información detallada sobre los prófugos, aunque hasta el momento mantiene controles de rutina reforzados en los pasos internacionales.

Temas
Seguí leyendo

Gabriel Rolón se despide de Palabra Plena y llega a Mendoza con dos funciones

San Carlos festejó el triunfo de Emma Bordin Giusti, coronada Reina de los Estudiantes 2025

Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades

Cha Cha Cha llega a Mendoza: Casero y Alberti presentan su show de humor en el Arena Maipú

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Inseguridad en Mendoza: reventaron el frente de un negocio en pleno centro

Definen si continúa preso el acusado de intento de femicidio en Ciudad

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Las Más Leídas

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Te Puede Interesar

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.
Consumo

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso

Por Natalia Mantineo
Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación
FUERTE CAÍDA DEL CONSUMO

Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación

Por Soledad Maturano
La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película
Están imputados por graves causas

Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile

Por Carla Canizzaro