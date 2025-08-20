Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

Lionel Messi es duda para el choque entre Inter Miami y Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup.

La expectativa vuelve a encenderse en Estados Unidos. El Inter Miami CF de Lionel Messi se mide este miércoles desde las 21 (hora argentina) ante Tigres de México, en el Chase Stadium, por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

El equipo de Javier Mascherano, que defiende el título obtenido el año pasado, llega con un andar irregular en la MLS y con la incógnita sobre la presencia de su máxima figura: Lionel Messi, quien no se entrenó a la par en la previa.

Las posibles formaciones de Inter Miami CF vs Tigres ¿Juega Messi? Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.

Cómo ver en vivo Inter Miami CF vs Tigres El encuentro se podrá seguir en vivo por Apple TV+, la plataforma oficial que transmite todos los partidos de la MLS y de la Leagues Cup. Para acceder, es necesario estar suscripto al servicio, aunque existen opciones gratuitas de prueba para nuevos usuarios.