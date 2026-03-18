El Inter Miami de Lionel Messi va por los cuartos de la Concachampions ante Nashville: hora, TV y formaciones

El Inter Miami CF de Lionel Messi recibe a Nashville SC este miércoles desde las 20.00 en el Chase Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. Tras el 0-0 en la ida, el equipo de Javier Mascherano está obligado a ganar para avanzar a cuartos.
El conjunto estadounidense buscará hacerse fuerte como local en un duelo que el propio Mascherano calificó como “una final”, debido a la importancia de seguir en competencia internacional.
Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame.
DT: Javier Mascherano
Nashville SC:
Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl.
DT: Brian Callaghan
Un partido clave para el sueño internacional
El Inter Miami, campeón de la MLS 2025, tiene como gran objetivo conquistar la Concachampions, un título que aún no logró en su historia.
Del otro lado, Nashville SC llega en buen momento y buscará dar el golpe como visitante, sabiendo que un gol puede complicar seriamente al conjunto de Messi. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde ya espera el América de México.
Preguntas y respuestas clave sobre Inter Miami vs Nashville
A qué hora juega Inter Miami vs Nashville
El partido se juega a las 20.00 (hora de Argentina).
Dónde ver Inter Miami vs Nashville en vivo
Se puede ver por ESPN y Disney+.
Cómo terminó el partido de ida
El encuentro terminó 0-0, por lo que la serie está abierta.
Juega Lionel Messi
Sí, Lionel Messi será titular y llega descansado.
Qué necesita Inter Miami para clasificar
El Inter Miami necesita ganar para avanzar a los cuartos de final.