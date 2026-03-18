18 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi va por los cuartos de la Concachampions ante Nashville: hora, TV y formaciones

El Inter Miami CF del argentino Lionel Messi enfrenta a Nashville SC por la Concachampions 2026. Mirá los detalles del duelo.

Lionel Messi lidera al Inter Miami en un partido clave por la Concachampions.

Lionel Messi lidera al Inter Miami en un partido clave por la Concachampions.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF de Lionel Messi recibe a Nashville SC este miércoles desde las 20.00 en el Chase Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. Tras el 0-0 en la ida, el equipo de Javier Mascherano está obligado a ganar para avanzar a cuartos.

El conjunto estadounidense buscará hacerse fuerte como local en un duelo que el propio Mascherano calificó como “una final”, debido a la importancia de seguir en competencia internacional.

Lee además
El nuevo negocio de los deportistas argentinos revoluciona Miami: un campus de US$280 millones

Messi lo hizo: Miami atrajo a la élite del deporte argentino con nuevos proyectos inmobiliarios
Lionel Messi no logró marcar en el empate entre Inter Miami y Nashville por la Concachampions.

Lionel Messi no pudo: Inter Miami igualó con Nashville

Inter Miami CF vs Nashville: hora y cómo ver en vivo

El partido se jugará este miércoles 18 de marzo desde las 20.00 (hora Argentina) y será transmitido por ESPN y Disney+.

Horarios:

  • 20.00 Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile

  • 19.00 Venezuela y Bolivia

  • 18.00 Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos

  • 17.00 México

Lionel Messi vuelve y va por un objetivo histórico

La gran noticia para el equipo es el regreso de Lionel Messi, quien fue preservado en la última fecha de la MLS y llegará en plenitud física para este partido decisivo.

Además, el capitán argentino persigue un objetivo personal: alcanzar los 900 goles en su carrera profesional, una marca histórica en el fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2034268737394573508&partner=&hide_thread=false

Formaciones de Inter Miami vs Nashville

Inter Miami:

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame.

DT: Javier Mascherano

Nashville SC:

Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl.

DT: Brian Callaghan

Un partido clave para el sueño internacional

El Inter Miami, campeón de la MLS 2025, tiene como gran objetivo conquistar la Concachampions, un título que aún no logró en su historia.

Del otro lado, Nashville SC llega en buen momento y buscará dar el golpe como visitante, sabiendo que un gol puede complicar seriamente al conjunto de Messi. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde ya espera el América de México.

Preguntas y respuestas clave sobre Inter Miami vs Nashville

A qué hora juega Inter Miami vs Nashville

El partido se juega a las 20.00 (hora de Argentina).

Dónde ver Inter Miami vs Nashville en vivo

Se puede ver por ESPN y Disney+.

Cómo terminó el partido de ida

El encuentro terminó 0-0, por lo que la serie está abierta.

Juega Lionel Messi

Sí, Lionel Messi será titular y llega descansado.

Qué necesita Inter Miami para clasificar

El Inter Miami necesita ganar para avanzar a los cuartos de final.

Temas
Seguí leyendo

Messi va por los 900 goles

Escándalo en Barcelona por Messi

Tremenda marca: Messi facturó y quedó a un gol de los 900

El funeral de Marcelo Araujo terminó con un macabro e insólito episodio

Fútbol femenino de Primera: Las Gladiadoras y Las Santitas llegan a Mendoza

San Martín, Huracán y FADEP inician el sueño del ascenso a la Primera Nacional

La Scaloneta vuelve a La Bombonera en la previa al Mundial 2026

Argentina busca llevar el Mundial de Rugby 2035 a Sudamérica

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina volverá a jugar en La Bombonera tras no poder utilizar el Monumental.

La Scaloneta vuelve a La Bombonera en la previa al Mundial 2026

Las Más Leídas

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

El Gobierno de Mendoza designará a una nueva directora de Derechos Humanos.

Quién será la nueva directora de Derechos Humanos de Mendoza

El Plan Estratégico contra el Abigeato en Mendoza logró un resultado inédito en la lucha contra el delito rural

Tras un operativo histórico contra el abigeato rescatan 19 caballos en grave estado y piden ayuda para salvarlos

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes