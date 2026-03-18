El Inter Miami de Lionel Messi va por los cuartos de la Concachampions ante Nashville: hora, TV y formaciones

Lionel Messi lidera al Inter Miami en un partido clave por la Concachampions .

El Inter Miami CF de Lionel Messi recibe a Nashville SC este miércoles desde las 20.00 en el Chase Stadium , por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 . Tras el 0-0 en la ida , el equipo de Javier Mascherano está obligado a ganar para avanzar a cuartos .

El conjunto estadounidense buscará hacerse fuerte como local en un duelo que el propio Mascherano calificó como “una final” , debido a la importancia de seguir en competencia internacional.

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En la ida, disputada en Tennessee, el equipo de Miami no logró imponer condiciones y terminó en un empate sin goles, por lo que la serie quedó completamente abierta.

El partido se jugará este miércoles 18 de marzo desde las 20.00 (hora Argentina) y será transmitido por ESPN y Disney+ .

Horarios:

20.00 Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile

19.00 Venezuela y Bolivia

18.00 Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos

17.00 México

Lionel Messi vuelve y va por un objetivo histórico

La gran noticia para el equipo es el regreso de Lionel Messi, quien fue preservado en la última fecha de la MLS y llegará en plenitud física para este partido decisivo.

Además, el capitán argentino persigue un objetivo personal: alcanzar los 900 goles en su carrera profesional, una marca histórica en el fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2034268737394573508&partner=&hide_thread=false Noche de copa. Nos vemos en FTL.



7:00 p.m. ET

Inter Miami CF Stadium (Fort Lauderdale)

FS2 (English), TUDN (Spanish) pic.twitter.com/iuH8N4wvvL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 18, 2026

Formaciones de Inter Miami vs Nashville

Inter Miami:

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame.

DT: Javier Mascherano

Nashville SC:

Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl.

DT: Brian Callaghan

Un partido clave para el sueño internacional

El Inter Miami, campeón de la MLS 2025, tiene como gran objetivo conquistar la Concachampions, un título que aún no logró en su historia.

Del otro lado, Nashville SC llega en buen momento y buscará dar el golpe como visitante, sabiendo que un gol puede complicar seriamente al conjunto de Messi. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde ya espera el América de México.

Preguntas y respuestas clave sobre Inter Miami vs Nashville

A qué hora juega Inter Miami vs Nashville

El partido se juega a las 20.00 (hora de Argentina).

Dónde ver Inter Miami vs Nashville en vivo

Se puede ver por ESPN y Disney+.

Cómo terminó el partido de ida

El encuentro terminó 0-0, por lo que la serie está abierta.

Juega Lionel Messi

Sí, Lionel Messi será titular y llega descansado.

Qué necesita Inter Miami para clasificar

El Inter Miami necesita ganar para avanzar a los cuartos de final.