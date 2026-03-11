11 de marzo de 2026
Lionel Messi busca su gol 900 con Inter Miami ante Nashville por la Concachampions

El argentino Lionel Messi busca los 900 goles en su carrera en el duelo Inter Miami ante Nashville por la Concachampions. Mirá el detalle.

Lionel Messi está a un gol de alcanzar los 900 tantos en su carrera profesional.

Lionel Messi está a un gol de alcanzar los 900 tantos en su carrera profesional.

Lionel Messi volverá a estar en el centro de la escena este miércoles cuando Inter Miami visite a Nashville SC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Más allá del resultado de la serie, la gran expectativa gira en torno al capitán argentino, que está a un solo gol de alcanzar los 900 en su carrera profesional.

El partido se disputará desde las 20.30 (hora de la Argentina) en el Geodis Park, con transmisión a través de Disney+, y marcará un nuevo desafío para el equipo dirigido por Javier Mascherano.

Lionel Messi busca una marca histórica en su carrera

El capitán de la Selección argentina llega al encuentro con 899 goles oficiales, una cifra impresionante que resume una trayectoria única en la historia del fútbol.

Si convierte ante Nashville, Messi alcanzará los 900 goles, un número que consolidaría aún más su lugar entre los máximos goleadores de todos los tiempos.

Desde su llegada a Inter Miami en 2023, el rosarino se transformó en la gran figura del club y en uno de los jugadores más determinantes de la Concachampions.

Nashville, una de las víctimas favoritas de Messi

Las estadísticas alimentan la ilusión de que el récord pueda llegar en este partido. Desde que llegó al equipo estadounidense, Messi tiene números impresionantes frente a Nashville.

El delantero argentino anotó 15 goles en 10 partidos frente a este rival en distintas competencias, un registro que lo convierte en una de sus víctimas favoritas.

Este antecedente aumenta las expectativas de que el histórico gol 900 pueda darse justamente en este cruce internacional.

El impresionante registro goleador de Messi

A lo largo de su carrera profesional, Messi construyó una marca goleadora extraordinaria en todos los equipos donde jugó.

Barcelona

672 goles en 778 partidos

Paris Saint-Germain

32 goles en 75 partidos

Inter Miami

80 goles en 94 partidos

Selección argentina

115 goles en 196 partidos

Estos números llevan al rosarino a 899 goles oficiales, quedando a solo uno de la histórica cifra de 900.

Mascherano habló sobre el récord de Messi

En la previa del encuentro, el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, destacó lo que significaría alcanzar esa marca.

Poder llegar a los 900 goles es algo loco, algo increíble de un jugador como ningún otro”, señaló el técnico argentino.

Además, expresó su deseo de que el equipo pueda acompañar a su capitán para alcanzar el récord.

Ojalá podamos ayudarlo como equipo para que llegue a los 900 goles o incluso los supere”, agregó.

Probable formación de Inter Miami

Inter Miami formaría con:

Dayne St. Clair

Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen

Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti

Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame

DT: Javier Mascherano

El partido de vuelta se jugará el 18 de marzo en Miami, y el ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Concachampions.

Preguntas y respuestas clave sobre Messi y los 900 goles

¿Cuántos goles tiene Messi en su carrera?

Lionel Messi suma 899 goles oficiales entre clubes y selección.

¿Contra quién puede hacer el gol 900 Messi?

Messi podría alcanzar los 900 goles cuando Inter Miami enfrente a Nashville SC por la Concachampions.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Nashville?

El partido se jugará a las 20.30 (hora de Argentina) en el Geodis Park.

¿Dónde ver Inter Miami vs Nashville?

El encuentro se podrá ver en vivo por Disney+.

