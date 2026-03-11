Lionel Messi busca su gol 900 con Inter Miami ante Nashville por la Concachampions

Por Sitio Andino Deportes 11 de marzo de 2026 - 13:24 volverá a estar en el centro de la escena este miércoles cuando Lionel Messi Inter Miami visite a Nashville SC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Más allá del resultado de la serie, la gran expectativa gira en torno al capitán argentino, que está a un solo gol de alcanzar los 900 en su carrera profesional.
El partido se disputará desde las
20.30 (hora de la Argentina) en el Geodis Park, con transmisión a través de Disney+, y marcará un nuevo desafío para el equipo dirigido por Javier Mascherano.
Lionel Messi busca una marca histórica en su carrera una cifra impresionante que resume una trayectoria única en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina llega al encuentro con 899 goles oficiales,
Si convierte ante
Nashville, Messi alcanzará los 900 goles, un número que consolidaría aún más su lugar entre los máximos goleadores de todos los tiempos.
Desde su llegada a
Inter Miami en 2023, el rosarino se transformó en la gran figura del club y en uno de los jugadores más determinantes de la Concachampions. Nashville, una de las víctimas favoritas de Messi
Las estadísticas alimentan la ilusión de que el récord pueda llegar en este partido. Desde que llegó al equipo estadounidense,
Messi tiene números impresionantes frente a Nashville.
El delantero argentino anotó
15 goles en 10 partidos frente a este rival en distintas competencias, un registro que lo convierte en una de sus víctimas favoritas.
Este antecedente aumenta las expectativas de que
el histórico gol 900 pueda darse justamente en este cruce internacional. El impresionante registro goleador de Messi
A lo largo de su carrera profesional,
Messi construyó una marca goleadora extraordinaria en todos los equipos donde jugó.
Barcelona
672 goles en 778 partidos
Paris Saint-Germain
32 goles en 75 partidos
Inter Miami
80 goles en 94 partidos
Selección argentina
115 goles en 196 partidos
Estos números llevan al rosarino a
899 goles oficiales, quedando a solo uno de la histórica cifra de 900. Mascherano habló sobre el récord de Messi
En la previa del encuentro, el entrenador de
Inter Miami, Javier Mascherano, destacó lo que significaría alcanzar esa marca.
“
Poder llegar a los 900 goles es algo loco, algo increíble de un jugador como ningún otro”, señaló el técnico argentino.
Además, expresó su deseo de que el equipo pueda acompañar a su capitán para alcanzar el récord.
“
Ojalá podamos ayudarlo como equipo para que llegue a los 900 goles o incluso los supere”, agregó. Probable formación de Inter Miami
Inter Miami formaría con:
Dayne St. Clair
Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen
Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti
Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame
DT:
Javier Mascherano
El partido de
vuelta se jugará el 18 de marzo en Miami, y el ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Concachampions. Preguntas y respuestas clave sobre Messi y los 900 goles ¿Cuántos goles tiene Messi en su carrera?
Lionel Messi suma 899 goles oficiales entre clubes y selección. ¿Contra quién puede hacer el gol 900 Messi?
Messi podría alcanzar los
900 goles cuando Inter Miami enfrente a Nashville SC por la Concachampions. ¿A qué hora juega Inter Miami vs Nashville?
El partido se jugará
a las 20.30 (hora de Argentina) en el Geodis Park. ¿Dónde ver Inter Miami vs Nashville?
El encuentro se podrá ver
en vivo por Disney+.