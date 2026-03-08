Lionel Messi marcó en la victoria de Inter Miami y quedó a un gol de los 900 en su carrera

8 de marzo de 2026
Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS al marcar en la victoria de Inter Miami CF por 2-1 ante DC United, un resultado que además lo dejó a un paso de una marca histórica: el argentino alcanzó los 899 goles como futbolista profesional.

El triunfo del equipo dirigido por Javier Mascherano se dio en el marco de la tercera fecha de la temporada, en un partido disputado en el M&T Bank Stadium.

Lionel Messi y De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami

El equipo de Florida abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un gol del argentino Rodrigo De Paul, que sigue consolidándose como una de las piezas clave del conjunto.

En el tramo final del partido, Tai Baribo descontó para DC United a los 30 minutos del segundo tiempo, lo que generó tensión en el cierre del encuentro, aunque Inter Miami logró sostener la ventaja hasta el final.

Lionel Messi quedó a un gol de los 900

Con el tanto convertido ante DC United, Lionel Messi alcanzó los 899 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra que lo deja a solo uno de los 900, una marca histórica para el fútbol mundial.

El capitán de la Selección Argentina podría alcanzar ese número en el próximo compromiso de Inter Miami.

El equipo volverá a jugar el miércoles como visitante frente a Nashville, donde Messi tendrá la oportunidad de convertir su gol número 900.

Inter Miami, protagonista dentro y fuera de la cancha

En los últimos días, el club también fue noticia por un hecho que trascendió lo deportivo: el plantel campeón de la MLS realizó una visita oficial a la Casa Blanca, donde compartió un encuentro con Donald Trump.

Ahora, el foco vuelve a estar en la cancha y en la posibilidad de que Messi alcance un nuevo hito en su carrera, algo que podría suceder en el próximo partido del equipo.

Preguntas y respuestas clave sobre Messi y el Inter Miami

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en su carrera?

Lionel Messi suma 899 goles como futbolista profesional.

¿Contra quién convirtió su último gol Messi?

El capitán argentino anotó en la victoria de Inter Miami ante DC United por 2-1 en la MLS.

¿Cuándo podría llegar Messi a los 900 goles?

Messi podría alcanzar los 900 goles en su carrera en el próximo partido ante Nashville.

Quién hizo el otro gol de Inter Miami?

El otro tanto del equipo lo marcó el argentino Rodrigo De Paul.

