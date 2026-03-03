3 de marzo de 2026
El video de Messi siguiendo a Leones FC que volvió a explotar en redes y reavivó el fenómeno

Un video de Lionel Messi mirando el debut de Leones FC en la Primera C volvió a viralizarse. Repasá lo sucedido.

La imagen del capitán argentino Lionel Messi siguiendo el partido a la distancia reactivó el interés por el club vinculado a su familia.

Lionel Messi volvió a ser protagonista sin pisar una cancha argentina. Aunque el debut de Leones FC en la Primera C ocurrió ayer, un video del capitán argentino siguiendo el partido desde su celular volvió a viralizarse y encendió las redes. La imagen reactivó el fenómeno mediático que rodea al club ligado a su familia.

Leones FC disputó su primer encuentro en la categoría profesional del ascenso argentino, un paso significativo dentro del proyecto institucional que acompaña el apellido más influyente del fútbol mundial. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano cuando comenzó a circular la grabación de Messi atento al partido a través de la aplicación oficial LPF Play.

Messi y Leones FC: el detalle que disparó la viralización

La escena es simple pero potente: Messi mirando el estreno del club desde su teléfono, concentrado en cada jugada. Sin declaraciones, sin acto oficial, sin presencia física. El gesto fue suficiente para que la Primera C se transformara en tendencia nacional.

Usuarios en redes destacaron el perfil familiar del campeón del mundo, su acompañamiento a la distancia y el impacto que genera cualquier movimiento vinculado a su entorno. En cuestión de horas, el video acumuló miles de interacciones.

El proyecto Leones FC y el impacto mediático en el ascenso

El debut en la Primera C representa el inicio formal del recorrido profesional de Leones FC. El club comienza a construir identidad en el ascenso argentino con una exposición inédita para la categoría.

Más allá del rendimiento futbolístico, la pregunta que empieza a instalarse es inevitable: ¿hasta dónde puede escalar el proyecto bajo la órbita Messi? La visibilidad mediática ya está asegurada. El desafío ahora será deportivo e institucional.

¿Qué muestra el video de Messi y por qué volvió a viralizarse tras el debut de Leones FC en la Primera C?

El video muestra a Lionel Messi siguiendo el debut de Leones FC en la Primera C a través de la aplicación LPF Play. Aunque el partido se jugó ayer, la imagen volvió a circular en redes sociales y se hizo viral por el vínculo del club con la familia del capitán argentino y el impacto mediático que genera su apoyo.

Las Más Leídas

