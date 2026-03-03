El video de Messi siguiendo a Leones FC que volvió a explotar en redes y reavivó el fenómeno

La imagen del capitán argentino Lionel Messi siguiendo el partido a la distancia reactivó el interés por el club vinculado a su familia.

Lionel Messi volvió a ser protagonista sin pisar una cancha argentina. Aunque el debut de Leones FC en la Primera C ocurrió ayer, un video del capitán argentino siguiendo el partido desde su celular volvió a viralizarse y encendió las redes. La imagen reactivó el fenómeno mediático que rodea al club ligado a su familia.

Leones FC disputó su primer encuentro en la categoría profesional del ascenso argentino, un paso significativo dentro del proyecto institucional que acompaña el apellido más influyente del fútbol mundial . Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano cuando comenzó a circular la grabación de Messi atento al partido a través de la aplicación oficial LPF Play .

"Te sentís ignorante": Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió a todos

tremendo Lionel Messi encendió el clásico: Inter Miami remontó 4-2 ante Orlando y dio un show en la MLS

La escena es simple pero potente: Messi mirando el estreno del club desde su teléfono , concentrado en cada jugada. Sin declaraciones, sin acto oficial, sin presencia física. El gesto fue suficiente para que la Primera C se transformara en tendencia nacional.

Usuarios en redes destacaron el perfil familiar del campeón del mundo , su acompañamiento a la distancia y el impacto que genera cualquier movimiento vinculado a su entorno. En cuestión de horas, el video acumuló miles de interacciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2028581820330029297&partner=&hide_thread=false LEO MESSI ESTÁ ATENTO AL DEBUT DE LEONES FC



El astro argentino sigue de cerca la transmisión en vivo del estreno del equipo en la Primera C: el presidente del club es su hermano Matías.



LPFPlay pic.twitter.com/6DLZD4h1A5 — Diario Olé (@DiarioOle) March 2, 2026

El proyecto Leones FC y el impacto mediático en el ascenso

El debut en la Primera C representa el inicio formal del recorrido profesional de Leones FC. El club comienza a construir identidad en el ascenso argentino con una exposición inédita para la categoría.

Más allá del rendimiento futbolístico, la pregunta que empieza a instalarse es inevitable: ¿hasta dónde puede escalar el proyecto bajo la órbita Messi? La visibilidad mediática ya está asegurada. El desafío ahora será deportivo e institucional.

¿Qué muestra el video de Messi y por qué volvió a viralizarse tras el debut de Leones FC en la Primera C?

El video muestra a Lionel Messi siguiendo el debut de Leones FC en la Primera C a través de la aplicación LPF Play. Aunque el partido se jugó ayer, la imagen volvió a circular en redes sociales y se hizo viral por el vínculo del club con la familia del capitán argentino y el impacto mediático que genera su apoyo.