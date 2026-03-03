3 de marzo de 2026
Sitio Andino
inseguridad

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita tras los bombardeos iraníes y crece la tensión en Medio Oriente

Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita con su familia rumbo a Madrid luego de ataques iraníes a la Embajada de Estados Unidos. Mirá lo que pasó.

Cristiano Ronaldo salió de Arabia Saudita tras los ataques en Riad.

Cristiano Ronaldo salió de Arabia Saudita tras los ataques en Riad.

Por Sitio Andino Deportes

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente. El astro portugués partió junto a su familia en un avión privado con destino a Madrid tras los bombardeos iraníes contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, un episodio que encendió las alertas de seguridad para ciudadanos extranjeros en el país.

El delantero reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando firmó contrato con Al-Nassr, pero el ataque con drones al edificio diplomático —ubicado en una zona cercana a su residencia— habría precipitado la decisión de abandonar temporalmente el territorio.

El vuelo privado de Cristiano Ronaldo desde Riad a Madrid

Plataformas de seguimiento aéreo registraron que un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de vuelo. El recorrido incluyó el sobrevuelo de Egipto y el Mediterráneo antes de tocar suelo español.

Si bien no hubo confirmación oficial sobre los pasajeros, el vuelo fue vinculado al entorno del capitán portugués. La aeronave señalada sería un Bombardier Global Express XRS personalizado con la marca CR7.

En 2024, Ronaldo incorporó además un Global Express 6500 valuado en 61 millones de libras, con autonomía intercontinental, capacidad para hasta 19 pasajeros, dormitorio con cama doble y zona de ducha independiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2028802804211474886&partner=&hide_thread=false

La situación deportiva de Ronaldo y el impacto regional

El futbolista también atraviesa una lesión muscular sufrida ante Al-Fahya, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol reprogramó partidos de la AFC Champions League Elite y otras competiciones en la región occidental debido al contexto bélico.

En paralelo, el conflicto abrió interrogantes más amplios en el plano internacional. La escalada militar también generó dudas sobre la estabilidad regional y hasta sobre escenarios vinculados al deporte global, como la eventual situación de Irán de cara al Mundial 2026, cuyo reglamento contempla reemplazos ante eventuales bajas.

Por ahora, la prioridad es la seguridad. Y la salida de Ronaldo refleja el nivel de incertidumbre que atraviesa la región.

¿Por qué Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita y a dónde viajó tras los bombardeos iraníes?

Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita junto a su familia tras los bombardeos iraníes contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. El delantero de Al-Nassr viajó en un jet privado hacia Madrid por razones de seguridad en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente.

