Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de su vuelta a Boca tras el empate de la Lepra con River

El colombiano Sebastián Villa dio su parecer acerca de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca Juniors. Mirá lo que dijo.

Por Sitio Andino Deportes

Sebastián Villa rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan con Boca. Luego del empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y River en el estadio Malvinas Argentinas, el delantero colombiano fue consultado por su posible regreso al Xeneize y respondió con cautela, aunque dejó una puerta entreabierta de cara al próximo mercado.

Yo no hablo de eso”, dijo en primera instancia. Sin embargo, amplió: “Ahora estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia. De esas cosas se encarga mi representante”. La frase marcó una postura clara en lo inmediato, pero no cerró definitivamente la posibilidad.

La referencia a junio no pasó inadvertida. En el entorno de Independiente Rivadavia reconocen que existe una promesa de venta en el próximo mercado, aunque aseguran que no hubo contactos formales desde Boca, cuya dirigencia encabeza Juan Román Riquelme.

Las versiones crecieron tras la posible salida de Lucas Blondel, lo que podría liberar un cupo para incorporar fuera del período habitual.

La postura de Independiente Rivadavia ante los rumores

Desde la Lepra mendocina sostienen que no recibieron llamados ni ofertas concretas por el colombiano. Mientras tanto, el jugador sigue siendo pieza clave en el puntero de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

En Mendoza el foco está puesto en el presente: Villa fue determinante en el empate ante River y continúa como uno de los líderes futbolísticos del equipo. Pero el mercado ya empezó a moverse en silencio.

