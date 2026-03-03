Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de su vuelta a Boca tras el empate de la Lepra con River

Sebastián Villa fue consultado sobre una posible vuelta a Boca tras el 1-1 en el Malvinas.

Sebastián Villa rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan con Boca. Luego del empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y River en el estadio Malvinas Argentinas , el delantero colombiano fue consultado por su posible regreso al Xeneize y respondió con cautela, aunque dejó una puerta entreabierta de cara al próximo mercado.

“ Yo no hablo de eso ”, dijo en primera instancia. Sin embargo, amplió: “ Ahora estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia. De esas cosas se encarga mi representante ”. La frase marcó una postura clara en lo inmediato, pero no cerró definitivamente la posibilidad.

empate justo Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

con metas distintas Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

El atacante, una de las figuras del equipo de Alfredo Berti , dejó una declaración que generó ruido: “ Voy a dar el todo por el todo por el club. Después vamos a ver a mitad de año qué es lo que puede pasar ”.

La referencia a junio no pasó inadvertida. En el entorno de Independiente Rivadavia reconocen que existe una promesa de venta en el próximo mercado, aunque aseguran que no hubo contactos formales desde Boca , cuya dirigencia encabeza Juan Román Riquelme.

Las versiones crecieron tras la posible salida de Lucas Blondel, lo que podría liberar un cupo para incorporar fuera del período habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2028663337978941697&partner=&hide_thread=false "BELTRÁN FUE LA FIGURA DEL PARTIDO" Sebastián Villa analizó el empate de Independiente Rivadavia ante River y contestó sobre un posible regreso a Boca.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/J6ejdcCwEm — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 3, 2026

La postura de Independiente Rivadavia ante los rumores

Desde la Lepra mendocina sostienen que no recibieron llamados ni ofertas concretas por el colombiano. Mientras tanto, el jugador sigue siendo pieza clave en el puntero de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

En Mendoza el foco está puesto en el presente: Villa fue determinante en el empate ante River y continúa como uno de los líderes futbolísticos del equipo. Pero el mercado ya empezó a moverse en silencio.

¿Qué dijo Sebastián Villa sobre su posible vuelta a Boca y cuál es su situación actual en Independiente Rivadavia?

Sebastián Villa afirmó que está enfocado 100% en Independiente Rivadavia y que su representante se encarga de cualquier negociación. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de evaluar su futuro en junio. Desde la dirigencia mendocina aseguran que no hubo contactos formales de Boca por el delantero colombiano.