La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede por la guerra: qué dijo Luis de la Fuente

Luis de la Fuente confirmó que analizan alternativas para jugar la Finalissima fuera de Qatar.

La Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España podría cambiar de sede por la escalada del conflicto en Medio Oriente. El entrenador español, Luis de la Fuente , confirmó que la intención es mantener el partido del 27 de marzo , pero dejó en claro que Qatar podría dejar de ser la sede si la situación no se normaliza .

El encuentro estaba programado para disputarse en el estadio Lusail de Doha , con casi 89 mil entradas agotadas , pero la tensión regional generó incertidumbre y obligó a evaluar escenarios alternativos.

En diálogo con Radio Nacional, el DT de España fue contundente: “ La idea es buscar otra sede ”. Además, explicó que ya existen negociaciones en curso para encontrar una alternativa si no se puede garantizar seguridad en Doha.

“Sabemos que se está negociando. Lo primero, como sociedad, es que se parara el conflicto, pero una vez que se está inmerso en él y no se sabe cuánto se va a dilatar, la solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede si es posible ”, afirmó.

La postura del entrenador refleja la preocupación creciente en torno a un partido que iba a ser uno de los grandes eventos del calendario internacional 2026.

La guerra en Medio Oriente pone en duda la Finalissima Argentina vs España

La Federación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de competiciones y torneos deportivos en el país, una medida que impacta directamente en la organización del duelo entre la Albiceleste y la Roja.

Aunque también se analiza una posible postergación, desde la organización trabajan contrarreloj para evitar la cancelación del partido.

La Finalissima enfrenta a los campeones de América y Europa, y representaba un nuevo cruce de alto impacto internacional tras el antecedente entre Argentina e Italia en 2022.

Por ahora, el partido sigue programado para el 27 de marzo en Doha, pero el escenario podría modificarse en los próximos días.

