¿Irá al Mundial 2026? El delantero que pelea por ser suplente de Lautaro y Julián en la Selección

Scaloni analiza quién será el tercer “9” en el Mundial 2026 detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

A medida que se acerca el Mundial 2026 , Lionel Scaloni enfrenta un dilema que todo entrenador quisiera tener: elegir al tercer delantero de la Selección argentina . Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez consolidados , la pelea por el último cupo ofensivo está abierta entre cuatro nombres que atraviesan grandes presentes.

Los candidatos son Joaquín Panichelli, Santi Castro, Valentín “Taty” Castellanos y José “Flaco” López. Solo uno integrará la lista definitiva para la Copa del Mundo de mediados de año.

El nombre que más ruido genera hoy es el de Joaquín Panichelli , delantero del Racing de Estrasburgo. El atacante se convirtió en una de las revelaciones de la Ligue 1 y ofrece un perfil distinto al de Julián y Lautaro: “9” clásico de área, fuerte en el juego aéreo y con capacidad de pivotear .

En lo que va de 2026 disputó 10 partidos y participó en 10 goles (6 tantos y 4 asistencias) , con conquistas ante equipos como Lille, Lyon y Olympique de Marsella.

Por su parte, Santi Castro, figura del Bologna, es la apuesta con mayor recorrido en juveniles. El ex Vélez disputó 13 partidos con la Sub-23 y recuperó su poder goleador en la Serie A tras un 2025 irregular. Ya le convirtió a Lazio, Torino e Inter.

El Flaco López, hoy en Palmeiras, también atraviesa un gran momento. Tras superar críticas por su juego fuera del área, respondió con goles en el Paulistão y el Brasileirao, incluso ante rivales de peso como São Paulo y Corinthians. Además, ya fue citado por Scaloni en fechas FIFA recientes.

Finalmente, Valentín Castellanos suma el respaldo competitivo de la Premier League con West Ham. Aunque su cuota goleadora es menor que la de otros candidatos, aporta despliegue físico, presión alta y experiencia en la Mayor, donde ya debutó ante Chile y Paraguay.

Qué busca Scaloni para el Mundial 2026 y quién corre con ventaja

La decisión dependerá del perfil que quiera el entrenador. Si prioriza continuidad y características similares a las de Lautaro y Julián, José López parece llevar una leve ventaja por su adaptación y experiencia reciente en convocatorias.

Sin embargo, si Scaloni apuesta por un “Plan B” físico, más tradicional y con presente goleador explosivo, Panichelli aparece como el gran tapado que podría meterse en la lista.

El Mundial está cada vez más cerca y el margen de error es mínimo. La definición se conocerá sobre la fecha de entrega de la lista oficial.

