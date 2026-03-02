2 de marzo de 2026
La Fórmula 1 evalúa suspender carreras en Medio Oriente por la guerra: qué puede pasar ahora

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 evalúa suspender las carreras en Medio Oriente tras la escalada del conflicto bélico en la región. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed ben Sulayem, reconoció que atraviesan “momentos difíciles” y dejó en claro que la seguridad de los equipos y del personal será el eje central de cualquier decisión.

El comunicado oficial del máximo organismo del automovilismo mundial confirmó que se realizan evaluaciones permanentes sobre las fechas programadas en Bahréin y Arabia Saudita, dos sedes clave del calendario 2026. Aunque no hay una cancelación confirmada, la posibilidad de suspensión ya está sobre la mesa.

La tensión en la región no sólo impacta en lo deportivo: también afecta logística, vuelos, traslado de equipos y operatividad internacional, un factor crítico en un campeonato global como la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2028396141063418180&partner=&hide_thread=false

Qué Grandes Premios de Fórmula 1 están en riesgo por la guerra en Medio Oriente

Las fechas que están bajo análisis son:

Ambas corresponden a las fechas 4 y 5 del calendario oficial 2026, luego de Australia y China, y antes del viaje a Japón.

Además, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 tienen prevista su segunda fecha el 12 de abril en Bahréin, una sede que hoy genera preocupación por la inestabilidad regional.

Desde la FIA remarcaron que mantienen contacto permanente con promotores, equipos y autoridades locales, mientras monitorean el desarrollo del conflicto.

El comunicado de la FIA y el posible impacto en el calendario 2026

En su declaración pública, Mohammed ben Sulayem expresó que sus pensamientos están con los afectados por los acontecimientos en Oriente Medio y sostuvo que “la seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones”.

La Fórmula 1 2026 todavía no modificó su cronograma oficial, pero una eventual suspensión en Medio Oriente podría provocar:

  • Reprogramaciones

  • Cambios logísticos

  • Alteraciones en el orden del campeonato

  • Impacto económico para equipos y organizadores

Por ahora, la categoría mantiene el calendario vigente, pero la decisión final dependerá de la evolución del conflicto.

¿Qué está evaluando la Fórmula 1, qué carreras podrían suspenderse, quién toma la decisión y por qué es clave para el calendario 2026?

La Fórmula 1 evalúa suspender los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente. La decisión está siendo analizada por la FIA, presidida por Mohammed ben Sulayem, que prioriza la seguridad de equipos y personal. Una eventual suspensión podría modificar el calendario 2026, alterar la logística internacional y afectar el desarrollo del campeonato mundial.

