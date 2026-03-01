Fórmula 1: cancelan test en Bahréin tras la caída de un misil cerca del circuito

La actividad de la Fórmula 1 en Bahréin quedó suspendida por razones de seguridad tras un impacto a pocos kilómetros del circuito.

La Fórmula 1 quedó envuelta en una nueva señal de alarma luego de que un misil impactara a unos 20–25 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin , lo que obligó a cancelar los ensayos previstos en el trazado de Sakhir.

Las escuderías McLaren y Mercedes debían participar de una prueba oficial junto a Pirelli , enfocada en el desarrollo de compuestos de lluvia para la temporada 2026.

ilusión en marcha Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 larga en Australia y arranca una nueva temporada

ilusión en marcha Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 tiene acción en Australia en el inicio de la temporada

Desde Pirelli confirmaron que todo el personal desplazado a Bahréin se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del espacio aéreo en la región del Golfo, la empresa decidió cancelar las dos jornadas de test previstas.

“El aspecto prioritario pasó a ser la seguridad del personal”, indicaron desde la compañía con sede en Milán, que ya organiza el regreso del equipo técnico a Italia y Reino Unido.

¿Corre riesgo el Gran Premio de Bahréin?

Por el momento, el Gran Premio de Bahréin, programado del 10 al 12 de abril, se mantiene en el calendario oficial. No obstante, la FIA monitorea de cerca la evolución geopolítica.

La temporada 2026 de Fórmula 1 tiene previsto su inicio en Australia, pero el calendario incluye un regreso inmediato a Medio Oriente con la cita en Bahréin y, una semana más tarde, Arabia Saudita. Ambos eventos quedaron bajo observación mientras persiste la tensión regional.

¿Se suspendió el Gran Premio de Bahréin 2026?

No. Por ahora solo se cancelaron los test oficiales de desarrollo en el Circuito Internacional de Bahréin tras la caída de un misil cerca del trazado. El Gran Premio del 10 al 12 de abril sigue en el calendario, aunque la FIA evalúa la situación de seguridad.