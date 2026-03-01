1 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
no cesan los problemas

Fórmula 1: cancelan test en Bahréin tras la caída de un misil cerca del circuito

Un misil cayó a 20 km del trazado de Sakhir y obligó a suspender pruebas oficiales de Fórmula 1 con McLaren, Mercedes y Pirelli. Repasá lo sucedido.

La actividad de la Fórmula 1 en Bahréin quedó suspendida por razones de seguridad tras un impacto a pocos kilómetros del circuito.

La actividad de la Fórmula 1 en Bahréin quedó suspendida por razones de seguridad tras un impacto a pocos kilómetros del circuito.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 quedó envuelta en una nueva señal de alarma luego de que un misil impactara a unos 20–25 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin, lo que obligó a cancelar los ensayos previstos en el trazado de Sakhir.

Las escuderías McLaren y Mercedes debían participar de una prueba oficial junto a Pirelli, enfocada en el desarrollo de compuestos de lluvia para la temporada 2026.

Lee además
Franco Colapinto afrontará en Melbourne su primer campeonato completo en la Fórmula 1.
ilusión en marcha

Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 tiene acción en Australia en el inicio de la temporada
Franco Colapinto giró fuerte en Bahréin y completó su última jornada de pruebas antes del arranque del Mundial.
ilusión en marcha

Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 larga en Australia y arranca una nueva temporada

Cancelación preventiva y personal fuera de peligro

Desde Pirelli confirmaron que todo el personal desplazado a Bahréin se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del espacio aéreo en la región del Golfo, la empresa decidió cancelar las dos jornadas de test previstas.

“El aspecto prioritario pasó a ser la seguridad del personal”, indicaron desde la compañía con sede en Milán, que ya organiza el regreso del equipo técnico a Italia y Reino Unido.

¿Corre riesgo el Gran Premio de Bahréin?

Por el momento, el Gran Premio de Bahréin, programado del 10 al 12 de abril, se mantiene en el calendario oficial. No obstante, la FIA monitorea de cerca la evolución geopolítica.

La temporada 2026 de Fórmula 1 tiene previsto su inicio en Australia, pero el calendario incluye un regreso inmediato a Medio Oriente con la cita en Bahréin y, una semana más tarde, Arabia Saudita. Ambos eventos quedaron bajo observación mientras persiste la tensión regional.

¿Se suspendió el Gran Premio de Bahréin 2026?

No. Por ahora solo se cancelaron los test oficiales de desarrollo en el Circuito Internacional de Bahréin tras la caída de un misil cerca del trazado. El Gran Premio del 10 al 12 de abril sigue en el calendario, aunque la FIA evalúa la situación de seguridad.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto en Australia y arranca una nueva era

Franco Colapinto cerró la pretemporada de la F1 en Bahréin y un detalle inesperado revolucionó a los fans

Fórmula 1: Gasly mostró solidez con Alpine en Bahréin y crece la expectativa por Colapinto

Gran cierre de Franco Colapinto en Bahréin: sexto puesto y liderazgo interno en Alpine

Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse

Marco Bezzecchi ganó la primera carrera del año en el MotoGP en Tailandia

¿Irán se pierde el Mundial 2026? La FIFA evalúa un posible reemplazo

LO QUE SE LEE AHORA
Filtraciones internas revelan conteos, traslados y entregas de dólares en efectivo vinculados a la dirigencia de la AFA.
mancha a la pelota

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

Las Más Leídas

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas
Seguridad

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo
Juegos de azar

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera.
Torneo Apertura

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera

Seguí en vivo la Quiniela de Mendoza. EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de febrero

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco.
Historias de vida

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco