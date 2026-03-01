1 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
a la espera

¿Irán se pierde el Mundial 2026? La FIFA evalúa un posible reemplazo

La participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 quedó en duda tras la escalada militar en Medio Oriente. La FIFA analiza alternativas. Mirá qué pasó.

La Selección de Irán podría quedar afuera del Mundial 2026 por razones de seguridad según la FIFA.

La Selección de Irán podría quedar afuera del Mundial 2026 por razones de seguridad según la FIFA.

Por Sitio Andino Deportes

La presencia de Selección de Irán en el Mundial 2026 entró en zona de incertidumbre tras la escalada militar con Estados Unidos e Israel. Aunque el equipo asiático ya logró su clasificación deportiva, el conflicto bélico abrió un escenario extremo que podría derivar en una renuncia o eventual exclusión por razones de seguridad. El torneo, organizado por la FIFA, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero los tres partidos del Grupo G que debe jugar Irán están programados en territorio estadounidense, donde el contexto político complica su participación.

Lee además
La Finalissima quedó en suspenso tras la decisión de Qatar de frenar toda su actividad deportiva.
conflicto

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse
Marco Bezzecchi lideró de punta a punta en Tailandia y confirmó su gran momento en MotoGP.
con todo

Marco Bezzecchi ganó la primera carrera del año en el MotoGP en Tailandia

Seguridad, reglamento FIFA y posibles sanciones

El reglamento de la FIFA contempla escenarios excepcionales. El artículo 6.2 establece que, ante la baja de una asociación clasificada, el Consejo puede designar un reemplazo y aplicar sanciones económicas que van de 250.000 a 500.000 francos suizos, además de posibles medidas disciplinarias.

La federación iraní, presidida por Mehdi Taj, reconoció públicamente que el contexto actual dificulta mirar con optimismo la participación mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2028119881103581389&partner=&hide_thread=false

¿Sede neutral o reemplazo directo?

Antes de una exclusión definitiva, existe una alternativa intermedia: trasladar los partidos de Irán a sedes neutrales, posiblemente en México o Canadá, evitando su presentación en Estados Unidos.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró que el organismo sigue de cerca la evolución del conflicto y prioriza un Mundial seguro con las 48 selecciones participantes. Sin embargo, el calendario ajustado obliga a tomar decisiones en el corto plazo.

Por ahora, Irán sigue clasificado. Pero el contexto geopolítico mantiene en vilo su presencia en la Copa del Mundo.

¿Puede Irán quedar afuera del Mundial 2026?

Sí, aunque ya está clasificada, la Selección de Irán podría quedar excluida del Mundial 2026 si la FIFA considera que el conflicto bélico impide garantizar seguridad. El reglamento permite reemplazar a una federación o trasladar sus partidos a sedes neutrales.

Temas
Seguí leyendo

Fórmula 1: cancelan test en Bahréin tras la caída de un misil cerca del circuito

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

El Deportivo Maipú tiene una dura parada ante San Martín de Tucumán: hora y dónde verlo

El Tomba va por su primer triunfo en la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn: hora y dónde verlo

Los 10 cambios en el fútbol que impactarán en el Mundial 2026

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera

¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad

Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

LO QUE SE LEE AHORA
Filtraciones internas revelan conteos, traslados y entregas de dólares en efectivo vinculados a la dirigencia de la AFA.
mancha a la pelota

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

Las Más Leídas

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas
Seguridad

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo
Juegos de azar

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera.
Torneo Apertura

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera

Seguí en vivo la Quiniela de Mendoza. EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de febrero

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco.
Historias de vida

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco