¿Irán se pierde el Mundial 2026? La FIFA evalúa un posible reemplazo

La presencia de Selección de Irán en el Mundial 2026 entró en zona de incertidumbre tras la escalada militar con Estados Unidos e Israel. Aunque el equipo asiático ya logró su clasificación deportiva, el conflicto bélico abrió un escenario extremo que podría derivar en una renuncia o eventual exclusión por razones de seguridad . El torneo, organizado por la FIFA , se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero los tres partidos del Grupo G que debe jugar Irán están programados en territorio estadounidense , donde el contexto político complica su participación.

El reglamento de la FIFA contempla escenarios excepcionales. El artículo 6.2 establece que, ante la baja de una asociación clasificada, el Consejo puede designar un reemplazo y aplicar sanciones económicas que van de 250.000 a 500.000 francos suizos , además de posibles medidas disciplinarias.

A su vez, l os artículos 10 y 15 del Estatuto habilitan la suspensión de una federación si existen riesgos extremos que impidan el normal desarrollo de los partidos o si el país anfitrión no garantiza condiciones de ingreso por motivos de seguridad nacional.

La federación iraní, presidida por Mehdi Taj, reconoció públicamente que el contexto actual dificulta mirar con optimismo la participación mundialista.

Si hubo una declaración del presidente de la federación ayer diciendo que "es poco probable que veamos con esperanza ir al Mundial, pero las autoridades deportivas serán quiénes decidan".

¿Sede neutral o reemplazo directo?

Antes de una exclusión definitiva, existe una alternativa intermedia: trasladar los partidos de Irán a sedes neutrales, posiblemente en México o Canadá, evitando su presentación en Estados Unidos.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró que el organismo sigue de cerca la evolución del conflicto y prioriza un Mundial seguro con las 48 selecciones participantes. Sin embargo, el calendario ajustado obliga a tomar decisiones en el corto plazo.

Por ahora, Irán sigue clasificado. Pero el contexto geopolítico mantiene en vilo su presencia en la Copa del Mundo.

¿Puede Irán quedar afuera del Mundial 2026?

Sí, aunque ya está clasificada, la Selección de Irán podría quedar excluida del Mundial 2026 si la FIFA considera que el conflicto bélico impide garantizar seguridad. El reglamento permite reemplazar a una federación o trasladar sus partidos a sedes neutrales.