Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

En las últimas horas, la Selección de básquetbol de Argentina sufrió una dura derrota frente a Uruguay correspondiente a la tercera fecha de los Clasificatorios rumbo al Mundial FIBA 2027. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro y lo que sigue para el equipo.
Derrota que duele: Argentina cayó ante Uruguay y dejó dudas
El seleccionado argentino, conducido por Pablo Prigioni, cayó por 61-44 ante la Selección uruguaya de básquetbol en un partido disputado en el Estadio Obras Sanitarias. El duelo estuvo marcado por el bajo goleo, un comienzo muy impreciso y un cierre en el que el conjunto charrúa impuso condiciones y se adueñó del resultado.
El gran protagonista de la noche fue el base uruguayo Joaquín Rodríguez, autor de 20 puntos, además de seis asistencias y cuatro rebotes. Del lado argentino, Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador con 14 unidades, aunque sin un impacto significativo en otros aspectos del juego. Uruguay construyó su victoria a partir de una defensa sólida, el control de los rebotes (45 a 35) y una mayor eficacia en los momentos decisivos, especialmente en el último cuarto.
Con este resultado, Argentina quedó ubicada en el segundo puesto del Grupo D con tres puntos, detrás de Uruguay, líder con seis. La zona está conformada por cuatro selecciones y las tres mejores avanzarán a la siguiente instancia. El conjunto albiceleste tendrá revancha el lunes 2 de marzo, cuando reciba a Panamá nuevamente en Obras.