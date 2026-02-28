28 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Resultado negativo

Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

La Selección argentina de básquetbol cayó ante Uruguay en los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027. Conocé cómo fue el partido y qué se viene para el equipo.

Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, la Selección de básquetbol de Argentina sufrió una dura derrota frente a Uruguay correspondiente a la tercera fecha de los Clasificatorios rumbo al Mundial FIBA 2027. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro y lo que sigue para el equipo.

Selección de básquetbol de Argentina (2)
Argentina perdió con Uruguay en básquet y quedó segunda en su grupo

Argentina perdió con Uruguay en básquet y quedó segunda en su grupo

Derrota que duele: Argentina cayó ante Uruguay y dejó dudas

El seleccionado argentino, conducido por Pablo Prigioni, cayó por 61-44 ante la Selección uruguaya de básquetbol en un partido disputado en el Estadio Obras Sanitarias. El duelo estuvo marcado por el bajo goleo, un comienzo muy impreciso y un cierre en el que el conjunto charrúa impuso condiciones y se adueñó del resultado.

Lee además
Lionel Messi se sinceró en una charla íntima y dejó frases que recorrieron el mundo. video

"Te sentís ignorante": Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió a todos
Argentina y España volverán a enfrentarse en una Finalissima, esta vez en el Estadio Lusail de Qatar.  
partido esperado

Cuándo y dónde se juega la Finalíssima entre Argentina y España

El gran protagonista de la noche fue el base uruguayo Joaquín Rodríguez, autor de 20 puntos, además de seis asistencias y cuatro rebotes. Del lado argentino, Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador con 14 unidades, aunque sin un impacto significativo en otros aspectos del juego. Uruguay construyó su victoria a partir de una defensa sólida, el control de los rebotes (45 a 35) y una mayor eficacia en los momentos decisivos, especialmente en el último cuarto.

Con este resultado, Argentina quedó ubicada en el segundo puesto del Grupo D con tres puntos, detrás de Uruguay, líder con seis. La zona está conformada por cuatro selecciones y las tres mejores avanzarán a la siguiente instancia. El conjunto albiceleste tendrá revancha el lunes 2 de marzo, cuando reciba a Panamá nuevamente en Obras.

Temas
Seguí leyendo

Alerta Argentina porque España recupera a Gavi y suma peso para la Finalissima

Mac Allister fue sincero antes de la Finalissima: "Hoy veo a España arriba nuestro"

El Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y crece la preocupación rumbo a la Finalissima

Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni

Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera

¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad

Gimnasia visita a Boca en la Bombonera: hora, TV y lo que se juega el Lobo mendocino

En la emotiva despedida de Gallardo, River venció a Banfield

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo busca los tres puntos.
vamos Mensana

Gimnasia visita a Boca en la Bombonera: hora, TV y lo que se juega el Lobo mendocino

Las Más Leídas

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad video
Valle de Uco

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas
este viernes

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real

Mendoza volvió a celebrar la tradicional Bendición de los Frutos. video
Celebración

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención