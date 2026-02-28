Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

Selección de básquetbol de Argentina (2) Argentina perdió con Uruguay en básquet y quedó segunda en su grupo Derrota que duele: Argentina cayó ante Uruguay y dejó dudas El seleccionado argentino, conducido por Pablo Prigioni, cayó por 61-44 ante la Selección uruguaya de básquetbol en un partido disputado en el Estadio Obras Sanitarias. El duelo estuvo marcado por el bajo goleo, un comienzo muy impreciso y un cierre en el que el conjunto charrúa impuso condiciones y se adueñó del resultado.

El gran protagonista de la noche fue el base uruguayo Joaquín Rodríguez, autor de 20 puntos, además de seis asistencias y cuatro rebotes. Del lado argentino, Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador con 14 unidades, aunque sin un impacto significativo en otros aspectos del juego. Uruguay construyó su victoria a partir de una defensa sólida, el control de los rebotes (45 a 35) y una mayor eficacia en los momentos decisivos, especialmente en el último cuarto.

Con este resultado, Argentina quedó ubicada en el segundo puesto del Grupo D con tres puntos, detrás de Uruguay, líder con seis. La zona está conformada por cuatro selecciones y las tres mejores avanzarán a la siguiente instancia. El conjunto albiceleste tendrá revancha el lunes 2 de marzo, cuando reciba a Panamá nuevamente en Obras.