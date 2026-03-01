Marco Bezzecchi ganó la primera carrera del año en el MotoGP en Tailandia

Marco Bezzecchi lideró de punta a punta en Tailandia y confirmó su gran momento en MotoGP.

El italiano Marco Bezzecchi se quedó con el Gran Premio de Tailandia 2026 y ratificó su enorme presente en la MotoGP . El piloto de Aprilia Racing lideró de punta a punta en Buriram y consiguió su tercera victoria consecutiva , sumando las dos últimas fechas de 2025.

La carrera quedó marcada por los abandonos de Marc Márquez y Álex Márquez , quienes quedaron fuera del podio por primera vez desde 2021 .

Bezzecchi transformó la pole position en un triunfo contundente . Tras la caída en la sprint del sábado, el italiano mostró control total del ritmo y cruzó la meta con 5,5 segundos de ventaja .

Fue su séptima victoria en MotoGP y consolidó el crecimiento de Aprilia, que colocó tres motos dentro del top cinco . La largada fue determinante: el italiano salió perfecto y construyó una diferencia decisiva mientras detrás se libraba la pelea entre Pedro Acosta, Jorge Martín y Marc Márquez .

Victoria clave de Marco Bezzecchi con Aprilia en MotoGP seguido por Pedro Acosta de KTM y tercero Raul Fernández de TrackHouse en un gran inicio de temporada.

Drama para Ducati y fin de una racha histórica

El momento más impactante llegó cuando Marc Márquez sufrió la deslaminación del neumático trasero mientras marchaba cuarto. La cubierta se desprendió en plena curva rápida y el piloto de Ducati debió abandonar de inmediato.

Álex Márquez también quedó fuera tras una caída a cinco vueltas del final, mientras que Joan Mir abandonó por problemas técnicos.

El resultado puso fin a una racha histórica de podios de Ducati vigente desde el GP de Gran Bretaña 2021.

En el clasificador final, Pedro Acosta fue segundo, Raúl Fernández completó el podio, Jorge Martín terminó cuarto y Fabio Di Giannantonio fue sexto como mejor Ducati. Francesco Bagnaia apenas pudo ser noveno.

¿Quién ganó el GP de Tailandia 2026 y qué pasó con Marc Márquez?

Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Tailandia 2026 liderando de punta a punta y consiguió su tercera victoria consecutiva en MotoGP. Marc Márquez abandonó por la deslaminación del neumático trasero y quedó fuera del podio.