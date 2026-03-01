1 de marzo de 2026
{}
Marco Bezzecchi ganó la primera carrera del año en el MotoGP en Tailandia

El italiano Marco Bezzecchi dominó en Buriram y abrió la temporada del MotoGP 2026 con autoridad. Repasá lo sucedido.

Marco Bezzecchi lideró de punta a punta en Tailandia y confirmó su gran momento en MotoGP.

Marco Bezzecchi lideró de punta a punta en Tailandia y confirmó su gran momento en MotoGP.

Por Sitio Andino Deportes

El italiano Marco Bezzecchi se quedó con el Gran Premio de Tailandia 2026 y ratificó su enorme presente en la MotoGP. El piloto de Aprilia Racing lideró de punta a punta en Buriram y consiguió su tercera victoria consecutiva, sumando las dos últimas fechas de 2025.

La carrera quedó marcada por los abandonos de Marc Márquez y Álex Márquez, quienes quedaron fuera del podio por primera vez desde 2021.

La Finalissima quedó en suspenso tras la decisión de Qatar de frenar toda su actividad deportiva.
conflicto

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse
La actividad de la Fórmula 1 en Bahréin quedó suspendida por razones de seguridad tras un impacto a pocos kilómetros del circuito.
no cesan los problemas

Fórmula 1: cancelan test en Bahréin tras la caída de un misil cerca del circuito

Dominio absoluto de Marco Bezzecchi y crecimiento de Aprilia

Bezzecchi transformó la pole position en un triunfo contundente. Tras la caída en la sprint del sábado, el italiano mostró control total del ritmo y cruzó la meta con 5,5 segundos de ventaja.

Fue su séptima victoria en MotoGP y consolidó el crecimiento de Aprilia, que colocó tres motos dentro del top cinco. La largada fue determinante: el italiano salió perfecto y construyó una diferencia decisiva mientras detrás se libraba la pelea entre Pedro Acosta, Jorge Martín y Marc Márquez.

Drama para Ducati y fin de una racha histórica

El momento más impactante llegó cuando Marc Márquez sufrió la deslaminación del neumático trasero mientras marchaba cuarto. La cubierta se desprendió en plena curva rápida y el piloto de Ducati debió abandonar de inmediato.

Álex Márquez también quedó fuera tras una caída a cinco vueltas del final, mientras que Joan Mir abandonó por problemas técnicos.

El resultado puso fin a una racha histórica de podios de Ducati vigente desde el GP de Gran Bretaña 2021.

En el clasificador final, Pedro Acosta fue segundo, Raúl Fernández completó el podio, Jorge Martín terminó cuarto y Fabio Di Giannantonio fue sexto como mejor Ducati. Francesco Bagnaia apenas pudo ser noveno.

¿Quién ganó el GP de Tailandia 2026 y qué pasó con Marc Márquez?

Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Tailandia 2026 liderando de punta a punta y consiguió su tercera victoria consecutiva en MotoGP. Marc Márquez abandonó por la deslaminación del neumático trasero y quedó fuera del podio.

