Marc Márquez se consagró campeón del MotoGP 2025: la increíble séptima corona que igualó a Rossi

El español Marc Márquez se consagró campeón del mundo de MotoGP 2025 y alcanzó su séptimo título. Descubrí cómo volvió a la cima tras años de lesiones.

Marc Márquez celebra en Motegi su séptimo título mundial de MotoGP junto a Ducati.

Marc Márquez celebra en Motegi su séptimo título mundial de MotoGP junto a Ducati.

Marc Márquez volvió a lo más alto del motociclismo mundial al consagrarse campeón de MotoGP 2025 con Ducati, tras finalizar segundo en el Gran Premio de Japón. El piloto español alcanzó su séptima corona en la categoría reina, igualando la marca de Valentino Rossi y marcando un regreso épico después de su grave lesión en Jerez.

El regreso triunfal de Marc Márquez al MotoGP

El triunfo en Motegi quedó en manos de Francesco Bagnaia (Ducati), quien logró su segunda victoria del año con una actuación impecable desde la primera curva. A pesar de que Bagnaia dominó de punta a punta, la atención estuvo puesta en Marc Márquez, quien con su segundo puesto aseguró el título con cinco fechas de anticipación.

El español llegó a Japón con una ventaja cómoda y necesitaba 185 puntos para consagrarse matemáticamente. Al sumar un nuevo podio y ver a su hermano Álex Márquez (Gresini) finalizar sexto, alcanzó una diferencia de 201 puntos en la general, cifra suficiente para coronarse campeón de MotoGP 2025 sin importar lo que ocurra en las próximas carreras.

La victoria también marca el primer título con Ducati para el piloto de Cervera, un hecho que potencia la rivalidad histórica con Valentino Rossi, a quien iguala con siete coronas en la máxima categoría.

MotoGP 2025: Bagnaia ganó en Japón y Honda volvió al podio

La carrera en Motegi ofreció emociones desde la largada. Bagnaia tomó la punta en la curva 1 y construyó una ventaja sólida que ni siquiera los problemas mecánicos en la vuelta 15 lograron comprometer. Pedro Acosta (Red Bull) intentó presionarlo al inicio, pero el italiano impuso un ritmo implacable.

Márquez se abrió paso hasta la segunda posición superando a Acosta en la vuelta 11, mientras que el campeón de 2020, Joan Mir, aprovechó un bajón del joven español para llevar a Honda a su primer podio del año. La marca japonesa celebró con euforia un resultado muy esperado después de una temporada difícil.

Detrás del podio se ubicaron Marco Bezzecchi (Aprilia), Franco Morbidelli (VR46 Ducati) y Álex Márquez, quien resignó definitivamente sus opciones al título. Completaron el top 10 Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Johann Zarco y Fermín Aldeguer con la Ducati de Gresini.

El regreso triunfal de Marc Márquez tras años de lesiones y su consagración con Ducati reavivan la eterna discusión sobre quién es el mejor piloto de la era moderna. Con siete coronas en la categoría reina y una rivalidad histórica con Valentino Rossi, el español vuelve a escribir su nombre en la cima del MotoGP.

