Marc Márquez venció en el MotoGP de Misano tras un duelo épico con Bezzecchi ¿Festejó a lo Messi?

El español Marc Márquez se impuso en Misano y quedó al borde de consagrarse campeón del Mundial de MotoGP 2025.

Por Sitio Andino Deportes







En un Gran Premio de San Marino vibrante, Marc Márquez venció a Marco Bezzecchi tras una lucha memorable y se quedó con su noveno triunfo en Misano. El español, al límite físico y con la presión del piloto italiano, firmó su victoria número 73 en MotoGP y quedó a las puertas del título 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/1967210070862876698&partner=&hide_thread=false LA REVANCHA DE MARC MÁRQUEZ



Victoria en Misano y ya es el piloto con más puntos de la historia en una temporada de MotoGP #SanMarinoGP #MotoGP pic.twitter.com/w1pPr99wHe — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2025 Un duelo histórico en Misano para Marc Márquez El circuito de Rímini fue testigo de una carrera inolvidable. Bezzecchi, con una Aprilia en gran nivel, lideró la primera docena de vueltas hasta que un error en la curva 8 permitió que Márquez tomara la delantera. Desde allí, se desató un pulso dramático: el español no pudo relajarse en ningún momento, con el italiano pegado a su rueda hasta la bandera a cuadros.

La diferencia final fue de apenas 568 milésimas, mientras que Álex Márquez completó el podio a más de siete segundos, reflejo del ritmo demoledor de los dos protagonistas principales. “Di todo, esta fue una de mis mejores carreras en MotoGP”, declaró Bezzecchi tras cruzar la meta, exhausto pero orgulloso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1967249899545928119&partner=&hide_thread=false MARC MÁRQUEZ CON UN FESTEJO A LO MESSI



El piloto español ganó el #SanMarinoGP y celebró de la misma manera que el argentino en 2017 pic.twitter.com/07yi5P9itY — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 14, 2025 Marc Márquez, la victoria 73 y el título a tiro El triunfo en Misano representó la 11ª victoria del año para Marc Márquez, la sexta en MotoGP en este trazado y la 99ª en su carrera mundialista contando todas las categorías. Además, el mayor de los hermanos Márquez volvió a imponerse en la casa de Valentino Rossi, su histórico rival, en un clima enrarecido por abucheos del público local.

Con esta victoria, el piloto de Ducati estiró a 182 puntos la diferencia sobre su hermano Álex, único rival matemático por la corona. Con 185 unidades aún en juego, la cuenta es clara: si Marc suma tres puntos más que Álex en la próxima cita de Motegi (Japón), se consagrará campeón con cinco fechas de anticipación, nada menos que en la casa de Honda, la marca con la que conquistó sus seis títulos anteriores.