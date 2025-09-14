automovilismo

Julián Santero fue escolta de Canapino en San Luis y se ilusiona con la Copa de Oro del Turismo Carretera

Agustín Canapino ganó en el lindero San Luis y el mendocino Julián Santero terminó 2do, firme en la pelea por la Copa de Oro del TC 2025. Repasá lo sucedido.

Julián&nbsp;Santero fue segundo en San Luis, detrás de Canapino, en el inicio de la Copa de Oro del TC.

Por Sitio Andino Deportes

El mendocino Julián Santero cumplió un gran papel en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera 2025, al escoltar al ganador Agustín Canapino en el autódromo de San Luis. El actual campeón defendió con jerarquía el segundo lugar y se afirma como uno de los grandes candidatos al título.

El mendocino se mantuvo firme en la segunda colocación, soportó los embates de Fritzler y terminó sumando puntos clave en el arranque de la Copa de Oro.

La pelea por el título y lo que se viene en el Turismo Carretera

Con este triunfo, Canapino se afirma como líder de la Copa, pero Santero demostró que será su principal contendiente. El piloto mendocino, competitivo todo el fin de semana, arrancó el playoff en gran forma y dejó claro que peleará por el campeonato.

La próxima cita será el 5 de octubre en San Nicolás, donde la rivalidad entre Canapino y Santero promete otra batalla apasionante en la lucha por la Copa de Oro RUS 2025.

Lo números de lo que dejó el Turismo Carretera

image

