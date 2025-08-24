automovilismo

Qué pasó con Julián Santero en una dura jornada del TC en Buenos Aires ¿Sigue puntero?

El piloto mendocino Julián Santero no tuvo una performance en la fecha del Turismo Carretera en suelo bonaerense. Entrá a la nota y repasá lo sucedido.

Julián Santero no pegó una buena.

 Por Martín Sebastián Colucci

El mendocino Julián Santero, líder del campeonato de Turismo Carretera 2025, no tuvo el fin de semana esperado en el autódromo de Buenos Aires. Todo indicaba que sería uno de los grandes protagonistas de la 10ª fecha, pero un error en el “Salotto” durante la 1ª serie lo dejó sin chances de pelear por el triunfo y condicionó su rendimiento en la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Na_Neumaticos/status/1959631590109184235&partner=&hide_thread=false

Cómo estuvo la mano para Julián Santero

Santero, que llegaba como máximo candidato a quedarse con la Etapa Regular, perdió el control de su Ford Mustang en la selectiva y debió abandonar. Así, se fue con las manos vacías en un escenario que pudo haber sido histórico, ya que el circuito Nº 12 podría haber tenido su última carrera con el actual trazado.

En la final, la victoria quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que logró su segundo éxito del año y se aseguró empezar la Copa de Oro del TC como líder, con apenas un punto de ventaja sobre Marcelo Agrelo (Toyota Camry NG), el ganador de la Etapa Regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1959616922292519130&partner=&hide_thread=false

Para Santero, en cambio, fue un domingo amargo: apenas pudo girar unas vueltas antes de tener que abandonar definitivamente con problemas en su Mustang, sin sumar unidades y viendo cómo sus rivales directos aprovecharon la ocasión.

Lo que se viene para el Turismo Carretera y para el mendocno

Ahora, el desafío para el mendocino será recomponerse de este traspié y volver a mostrar la solidez que lo llevó a ser referente del campeonato. La próxima cita será el 13 y 14 de septiembre en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, donde comenzará la apasionante lucha por la Copa de Oro.

Todo lo que djó la fecha del Turismo Carretera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotcOK/status/1959608489774338390&partner=&hide_thread=false

