Qué pasó con Julián Santero en una dura jornada del TC en Buenos Aires ¿Sigue puntero?

El mendocino Julián Santero, líder del campeonato de Turismo Carretera 2025, no tuvo el fin de semana esperado en el autódromo de Buenos Aires. Todo indicaba que sería uno de los grandes protagonistas de la 10ª fecha, pero un error en el “Salotto” durante la 1ª serie lo dejó sin chances de pelear por el triunfo y condicionó su rendimiento en la final.
En la final, la victoria quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que logró su segundo éxito del año y se aseguró empezar la Copa de Oro del TC como líder, con apenas un punto de ventaja sobre Marcelo Agrelo (Toyota Camry NG), el ganador de la Etapa Regular.
Para Santero, en cambio, fue un domingo amargo: apenas pudo girar unas vueltas antes de tener que abandonar definitivamente con problemas en su Mustang, sin sumar unidades y viendo cómo sus rivales directos aprovecharon la ocasión.
Lo que se viene para el Turismo Carretera y para el mendocno
Ahora, el desafío para el mendocino será recomponerse de este traspié y volver a mostrar la solidez que lo llevó a ser referente del campeonato. La próxima cita será el 13 y 14 de septiembre en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, donde comenzará la apasionante lucha por la Copa de Oro.