Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

Canapino se quedó con la pole en el Gálvez y Santero defiende su liderazgo en el Turismo Carretera.

Por Sitio Andino Deportes







El Turismo Carretera vive su décima jornada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En el campeonato, Julián Santero lidera con 239,5 puntos pese a no haber conseguido todavía una victoria. Detrás lo siguen Marcelo Angelo y Mauricio Lambris, mientras que en la clasificación, Agustín Canapino se quedó con la pole del sábado.

Canapino, Ledesma y Trucco, los más rápidos en la clasificación En la clasificación del Turismo Carretera, el mejor tiempo fue para Agustín Canapino, escoltado por Christian Ledesma y Juan Martín Trucco. Con este panorama, la final del TC del domingo se anticipa con alto voltaje, ya que el líder Santero deberá luchar por sostener la cima del campeonato sin victorias en su haber.

Turismo Carretera en Buenos Aires: horario y dónde ver la final en vivo El cronograma del Turismo Carretera del domingo arranca a las 10:10 con las series y tendrá su final a las 13:30. La competencia del TC en Buenos Aires se podrá seguir en vivo por TV Pública y DeporTV, además de plataformas como Flow, Directv Go, Telecentro Play y la app Motorplay.