Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

El Turismo Carretera vive su décima jornada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En el campeonato, Julián Santero lidera con 239,5 puntos pese a no haber conseguido todavía una victoria. Detrás lo siguen Marcelo Angelo y Mauricio Lambris, mientras que en la clasificación, Agustín Canapino se quedó con la pole del sábado.
Canapino, Ledesma y Trucco, los más rápidos en la clasificación
Turismo Carretera en Buenos Aires: horario y dónde ver la final en vivo
El cronograma del Turismo Carretera del domingo arranca a las 10:10 con las series y tendrá su final a las 13:30. La competencia del TC en Buenos Aires se podrá seguir en vivo por TV Pública y DeporTV, además de plataformas como Flow, Directv Go, Telecentro Play y la app Motorplay.