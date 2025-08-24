por el triunfo

Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

El duro Turismo Carretera corre en Buenos Aires y el mendocino Julián Santero sigue líder sin victorias. Mirá el cronograma.

Canapino se quedó con la pole en el Gálvez y Santero defiende su liderazgo en el Turismo Carretera.

Canapino se quedó con la pole en el Gálvez y Santero defiende su liderazgo en el Turismo Carretera.

Por Sitio Andino Deportes

El Turismo Carretera vive su décima jornada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En el campeonato, Julián Santero lidera con 239,5 puntos pese a no haber conseguido todavía una victoria. Detrás lo siguen Marcelo Angelo y Mauricio Lambris, mientras que en la clasificación, Agustín Canapino se quedó con la pole del sábado.

Canapino, Ledesma y Trucco, los más rápidos en la clasificación

En la clasificación del Turismo Carretera, el mejor tiempo fue para Agustín Canapino, escoltado por Christian Ledesma y Juan Martín Trucco. Con este panorama, la final del TC del domingo se anticipa con alto voltaje, ya que el líder Santero deberá luchar por sostener la cima del campeonato sin victorias en su haber.

Lee además
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país
Con la Ducati N°93, Marc Márquez saboreó la gloria en el MotoGP de Hungría.
destacado

Marc Márquez volvió a lo más alto en el MotoGP de Hungría: cómo marcha el torneo

Turismo Carretera en Buenos Aires: horario y dónde ver la final en vivo

El cronograma del Turismo Carretera del domingo arranca a las 10:10 con las series y tendrá su final a las 13:30. La competencia del TC en Buenos Aires se podrá seguir en vivo por TV Pública y DeporTV, además de plataformas como Flow, Directv Go, Telecentro Play y la app Motorplay.

Temas
Seguí leyendo

Los Pumas tuvieron una noticia feroz tras ganarle a los All Blacks ¿De qué se trata la subida que les pegaron?

US Open 2025: quiénes son los argentinos que ponen primera este domingo

El Inter Miami empató de suerte en la MLS gracias a un arriesgado planteo ¿Qué hizo Javier Mascherano?

Ángel Di María héroe en el clásico de Rosario: mirá el deseo que pidió y que conmovió al mundo

Maipú se juega una "final" ante Los Andes: hora, formación y dónde verlo

San Martín y Huracán Las Heras animan el duelo mendocino del Federal A ¿Cómo llegan?

Gimnasia perdió en Salta con Central Norte ¿Cuánto falta para asegurarse la final por el ascenso?

Ángel Di María y su zurda mágica le dieron el triunfo al Canalla en el clásico

LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Para María Gómez, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada en Venezuela 
Gendarme argentino en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

Por Sitio Andino Sociedad
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes