sirve igual

Valentín Perrone rozó el podio en Moto3 en San Marino: la maniobra que lo dejó sexto en una carrera épica

El argentino Valentín Perrone fue protagonista en Misano, lideró vueltas y terminó sexto en Moto3. Conocé la movida que lo privó del podio.

Valentín&nbsp;Perrone lideró en Misano, pero una maniobra lo relegó al sexto lugar en el Gran Premio de San Marino.

Valentín Perrone lideró en Misano, pero una maniobra lo relegó al sexto lugar en el Gran Premio de San Marino.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Valentín Perrone, piloto de KTM Racing, fue gran protagonista en el Gran Premio de San Marino de Moto3, donde llegó a liderar la competencia pero finalmente terminó en el sexto lugar. En el circuito de Misano, el joven de 17 años mostró talento y resiliencia en una carrera llena de emociones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristianHB77/status/1967259882689814983&partner=&hide_thread=false

Valentín Perrone, de la pole a una batalla inolvidable

El oriundo de Barcelona, nacionalizado argentino, había logrado la pole position el sábado, confirmando su gran nivel en la competencia. El domingo, en las primeras cinco vueltas, se mantuvo en el lote de punta hasta que un toque de David Muñoz lo relegó al séptimo puesto. Lejos de rendirse, Perrone recuperó terreno con maniobras precisas y volvió a meterse en la lucha por el podio.

Lee además
Valentín Perrone, piloto argentino de Moto3, durante su remontada en el GP de Cataluña donde finalizó en el top 10.
motociclismo

Valentín Perrone brilló en Cataluña: top 10 en Moto3 y va por más en el GP de San Marino
Julián Santero fue segundo en San Luis, detrás de Canapino, en el inicio de la Copa de Oro del TC.
automovilismo

Julián Santero fue escolta de Canapino en San Luis y se ilusiona con la Copa de Oro del Turismo Carretera

En la vuelta 13, superó al español Máximo Quiles y se colocó cuarto, iniciando un duelo vibrante que lo mantuvo siempre entre los protagonistas. Su rendimiento y agresividad en pista lo llevaron a soñar con un triunfo histórico para el motociclismo argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ValenPerroneFan/status/1967166150506344805&partner=&hide_thread=false

El desenlace: del liderazgo de Valentín Perrone a la maniobra que lo relegó

Cuando restaban apenas tres giros para el final, Perrone se puso al frente dejando atrás a Joel Kelso y José Antonio Rueda, desatando la ilusión argentina en Misano. Sin embargo, en la última vuelta, una maniobra arriesgada lo dejó sin podio: para evitar tocar la rueda del español Rueda, tuvo que levantar su moto y se fue ancho, cayendo hasta la sexta posición.

Tras la carrera, el propio Perrone destacó: “Hicimos una carrera muy buena, con batallas increíbles. En la última vuelta me fui largo y perdí muchas posiciones, pero estoy seguro de que la primera victoria llegará pronto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP_ESPN/status/1967163035568480500&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Una de boxeo: Marco "Kid Dinamita" García brilló en Buenos Aires y se coronó Campeón Latino Superwelter OMB

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Marc Márquez venció en el MotoGP de Misano tras un duelo épico con Bezzecchi ¿Festejó a lo Messi?

La Selección de vóley, con Agustín Loser, debutó con una victoria 3-2 en el Mundial ante Finlandia

Video: Terence Crawford impuso su boxeo ante Canelo Álvarez y le arrebató los 4 títulos mundiales en Las Vegas

Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene

Federal A: Huracán Las Heras va por la clasificación y San Martín por terminar más arriba

El Deportivo Maipú no puede equivocarse ante All Boys: hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
El Malvinas, la joya de la provincia de Mendoza.
Destacado

Los estadios emblemáticos de la provincia de Mendoza: escenarios de grandes batallas ganadas

Las Más Leídas

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Por Soledad Maturano
Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Por Marcelo López Álvarez
]El fútbol femenino avanza sin pausa.
BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Por Martín Sebastián Colucci