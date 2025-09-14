Valentín Perrone rozó el podio en Moto3 en San Marino: la maniobra que lo dejó sexto en una carrera épica

Valentín Perrone lideró en Misano, pero una maniobra lo relegó al sexto lugar en el Gran Premio de San Marino.

El argentino Valentín Perrone, piloto de KTM Racing, fue gran protagonista en el Gran Premio de San Marino de Moto3, donde llegó a liderar la competencia pero finalmente terminó en el sexto lugar. En el circuito de Misano, el joven de 17 años mostró talento y resiliencia en una carrera llena de emociones.

Valentín Perrone acabó sexto en la final de Moto3 y suma más experiencia en la categoría. pic.twitter.com/NzdFHaGcix — Cristian Brossy (@CristianHB77) September 14, 2025 Valentín Perrone, de la pole a una batalla inolvidable El oriundo de Barcelona, nacionalizado argentino, había logrado la pole position el sábado, confirmando su gran nivel en la competencia. El domingo, en las primeras cinco vueltas, se mantuvo en el lote de punta hasta que un toque de David Muñoz lo relegó al séptimo puesto. Lejos de rendirse, Perrone recuperó terreno con maniobras precisas y volvió a meterse en la lucha por el podio.

En la vuelta 13, superó al español Máximo Quiles y se colocó cuarto, iniciando un duelo vibrante que lo mantuvo siempre entre los protagonistas. Su rendimiento y agresividad en pista lo llevaron a soñar con un triunfo histórico para el motociclismo argentino.

Valentín Perrone estaba tercero, pero se pasó de largó y finalizó sexto.



