En un evento de España, Javier Milei calificó a la oposición como "fenómeno violento y lleno de odio"

Javier Milei dijo que la oposición es un "fenómeno violento y lleno de odio" y lamentó la muerte de Charlie Kirk.

El Presidente Javier Milei participó del evento Europa Viva 25 por vía online, tras cancelar su viaje a España después de la derrota en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires . El mandatario apuntó contra los movimientos opositores y los culpó del asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk .

Milei saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien llamó su “gran amigo”, y transmitió sus condolencias a la familia del activista norteamericano, a través de un video que se reprodujo en un estadio que congregó a la oposición española.

El mandatario argentino relacionó el asesinato de Charlie Kirk con la oposición a nivel mundial. "Lamentablemente este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento", manifestó.

Tras cancelar su viaje a España, el Presidente emitió un discurso que duró menos de siete minutos e hizo referencia principalmente a la situación de los movimientos políticos de derecha y lo que él denomina la "batalla cultural" , frente al homicidio del activista de Estados Unidos .

"De algo estoy seguro, es que este trágico asesinato no debe ser un motivo para claudicar en la batalla cultural, porque las personas que servimos a la causa noble y justa de la libertad de nuestras naciones, solo somos meros instrumentos que contribuirán a hacerla posible", expresó.

Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles. Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles.

A su vez, indicó: "Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos".

Milei argumentó que su decisión de quedarse en el país se debe a la necesidad de defender “con uñas y dientes” la gestión del gobierno nacional frente al nuevo escenario político que dejó la derrota en la Provincia de Buenos Aires.

"La causa de la libertad es de todos y, la izquierda y estos terroristas asesinos no nos la van a sacar. O sea, las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar", concluyó.