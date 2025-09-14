Participación online

En un evento de España, Javier Milei calificó a la oposición como "fenómeno violento y lleno de odio"

El Presidente participó de Europa Viva 25 desde Argentina y apuntó contra los movimientos opositores tras la muerte del activista Charlie Kirk. Qué dijo.

Javier Milei dijo que la oposición es un fenómeno violento y lleno de odio y lamentó la muerte de Charlie Kirk.

Javier Milei dijo que la oposición es un "fenómeno violento y lleno de odio" y lamentó la muerte de Charlie Kirk.

Captura de pantalla

Milei saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien llamó su “gran amigo”, y transmitió sus condolencias a la familia del activista norteamericano, a través de un video que se reprodujo en un estadio que congregó a la oposición española.

Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026.
Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026
El duro mensaje de Milei para los gobernadores sobre los ATN.
Mensaje para los gobernadores: Catalán marcó límites en el uso de los ATN

El mandatario argentino relacionó el asesinato de Charlie Kirk con la oposición a nivel mundial. "Lamentablemente este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento", manifestó.

Embed - Discurso del Presidente Javier Milei en Europa Viva 25.

Breve discurso de Javier Milei para la oposición española

Tras cancelar su viaje a España, el Presidente emitió un discurso que duró menos de siete minutos e hizo referencia principalmente a la situación de los movimientos políticos de derecha y lo que él denomina la "batalla cultural", frente al homicidio del activista de Estados Unidos.

"De algo estoy seguro, es que este trágico asesinato no debe ser un motivo para claudicar en la batalla cultural, porque las personas que servimos a la causa noble y justa de la libertad de nuestras naciones, solo somos meros instrumentos que contribuirán a hacerla posible", expresó.

Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles. Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles.

A su vez, indicó: "Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos".

Milei argumentó que su decisión de quedarse en el país se debe a la necesidad de defender “con uñas y dientes” la gestión del gobierno nacional frente al nuevo escenario político que dejó la derrota en la Provincia de Buenos Aires.

"La causa de la libertad es de todos y, la izquierda y estos terroristas asesinos no nos la van a sacar. O sea, las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar", concluyó.

Por Sofía Pons
Javier Milei dijo que la oposición es un fenómeno violento y lleno de odio y lamentó la muerte de Charlie Kirk. video
En un evento de España, Milei calificó a la oposición como "fenómeno violento y lleno de odio"

Por Sitio Andino Política
Por Marcelo López Álvarez