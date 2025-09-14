En un evento de España, Javier Milei calificó a la oposición como "fenómeno violento y lleno de odio"

Milei saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien llamó su “gran amigo”, y transmitió sus condolencias a la familia del activista norteamericano, a través de un video que se reprodujo en un estadio que congregó a la oposición española.
El mandatario argentino relacionó el asesinato de Charlie Kirk con la oposición a nivel mundial. "Lamentablemente este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento", manifestó.
Breve discurso de Javier Milei para la oposición española
Tras cancelar su viaje a España, el Presidente emitió un discurso que duró menos de siete minutos e hizo referencia principalmente a la situación de los movimientos políticos de derecha y lo que él denomina la "batalla cultural", frente al homicidio del activista de Estados Unidos.
"De algo estoy seguro, es que este trágico asesinato no debe ser un motivo para claudicar en la batalla cultural, porque las personas que servimos a la causa noble y justa de la libertad de nuestras naciones, solo somos meros instrumentos que contribuirán a hacerla posible", expresó.
Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles.
A su vez, indicó: "Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos".