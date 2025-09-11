Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah.

El activista e influencer conservador estadounidense Charlie Kirk , aliado cercano de Donald Trump , murió este miércoles tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Estados Unidos. El comentarista de 31 años fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió a las graves heridas.

El atentado ocurrió poco después de iniciado el encuentro al que asistían decenas de estudiantes. En las imágenes difundidas se observa cómo Kirk recibe un disparo en el cuello , lo que generó una estampida de la multitud que intentaba ponerse a salvo tras la detonación.

El portavoz universitario, Scott Trotter , confirmó que se escuchó “un solo disparo en el patio, cerca del área de restaurantes del campus”.

Charlie Kirk fue una de las figuras más reconocidas del conservadurismo estadounidense . En 2012 fundó Turning Point USA (TPUSA) , una organización estudiantil orientada a difundir los principios republicanos en universidades del país.

ce5ee1cd-17e1-4878-828b-c8f59d757a5e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 Charlie Kirk construyó una relación cercana con Donald Trump y con su hijo.

Su estilo confrontativo y su participación activa en la llamada “guerra cultural” le dieron visibilidad en medios nacionales. Además, construyó una relación cercana con Donald Trump y con su hijo, participando activamente en la campaña presidencial de 2016.

Influencia y vida personal

Conocido como uno de los voceros juveniles más influyentes del trumpismo, Kirk consolidó su figura dentro del Partido Republicano como referente del ala más conservadora.

En el plano personal, estaba casado y era padre de dos hijos pequeños, de 3 años y 15 meses. Su liderazgo al frente de Turning Point USA lo convirtió en una voz influyente para las nuevas generaciones dentro del conservadurismo norteamericano.