El viernes se conoce la condena

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría enfrentar más de 40 años de cárcel, por el intento de golpe de Estado en 2023.

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

NA
Por Sitio Andino Mundo

La jueza Carmen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF), votó este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y a otros siete aliados por intento de golpe de Estado contra Luiz Lula da Silva, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. La sentencia se conocería el viernes y el exmandatario podría enfrentar más de 40 años de carcel.

Con su voto, la Primera Sala del Tribunal formó una mayoría para condenar a los acusados por 3 a 1, reportó el diario O Globo.

Lee además
Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah.
Atentado

Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah
El ejército de Israel ordena la evacuación de todos los habitantes de Gaza: No hay dónde ir
Guerra en Gaza

El ejército de Israel ordena la evacuación de todos los habitantes de Gaza: "No hay dónde ir"

Esta es la primera vez que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado en la historia de Brasil. La jueza también analiza las demás acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República contra Bolsonaro y otros siete acusados en la trama golpista.

image
El expresidente brasile&ntilde;o Jair Bolsonaro se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario.

Qué acusaciones enfrenta Jair Bolsonaro

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta acusaciones de haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales acusaron a Bolsonaro de un total de cinco cargos

  • Intentar organizar un golpe de Estado
  • Ser parte de una organización criminal armada
  • Intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático
  • Así como estar implicado en violencia y representar una seria amenaza para los activos del Estado y el patrimonio listado.

Si Bolsonaro es declarado culpable, se espera un debate completo sobre la sentencia para el viernes. Después de eso, el exmandatario podría enfrentar una mayor presión para elegir un heredero político que desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año. Una condena también podría obligar a los legisladores aliados a buscar alguna amnistía para el expresidente a través del Congreso.

En 2023, el máximo tribunal electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 debido a lo que el tribunal consideró un abuso de poder.

Temas
Seguí leyendo

Crisis en Nepal: renuncia el primer ministro tras violentas protestas y 19 muertos

Canonización en el Vaticano: Carlo Acutis es el primer santo millenial

Crisis política en Francia: el futuro de Macron y su Primer Ministro en juego

LO QUE SE LEE AHORA
Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah.
Atentado

Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Marcelo Calipo sobre lo sucedido en La Paz: Nunca hemos tenido un caso como el que vivimos hoy
Repercusión

Marcelo Calipo sobre lo sucedido en La Paz: "Nunca hemos tenido un caso como el que vivimos hoy"

Te Puede Interesar

Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz.
El día después

Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo irá a la Casa Rosada para pedirle al Gobierno diálogo con todos los gobernadores.
CONVOCATORIA

Alfredo Cornejo le pedirá al Gobierno de Javier Milei diálogo con todos los gobernadores

Por Cecilia Zabala
El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro
El viernes se conoce la condena

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

Por Sitio Andino Mundo