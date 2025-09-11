El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

La jueza Carmen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF), votó este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , y a otros siete aliados por intento de golpe de Estado contra Luiz Lula da Silva, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. La sentencia se conocería el viernes y el exmandatario podría enfrentar más de 40 años de carcel.

Con su voto, la Primera Sala del Tribunal formó una mayoría para condenar a los acusados por 3 a 1, reportó el diario O Globo.

Guerra en Gaza El ejército de Israel ordena la evacuación de todos los habitantes de Gaza: "No hay dónde ir"

Esta es la primera vez que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado en la historia de Brasil . La jueza también analiza las demás acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República contra Bolsonaro y otros siete acusados en la trama golpista.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta acusaciones de haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales acusaron a Bolsonaro de un total de cinco cargos

Intentar organizar un golpe de Estado

Ser parte de una organización criminal armada

Intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático

Así como estar implicado en violencia y representar una seria amenaza para los activos del Estado y el patrimonio listado.

Si Bolsonaro es declarado culpable, se espera un debate completo sobre la sentencia para el viernes. Después de eso, el exmandatario podría enfrentar una mayor presión para elegir un heredero político que desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año. Una condena también podría obligar a los legisladores aliados a buscar alguna amnistía para el expresidente a través del Congreso.

En 2023, el máximo tribunal electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 debido a lo que el tribunal consideró un abuso de poder.