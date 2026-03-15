Jair Bolsonaro sigue en terapia intensiva por neumonía bacteriana: qué dice el último parte médico

El expresidente de Brasil , Jair Bolsonaro , continúa internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia mientras recibe tratamiento por una neumonía bacteriana . Según el último parte médico difundido este domingo, el exmandatario presenta una evolución clínica estable y una mejora en la función renal , aunque su estado aún requiere seguimiento permanente.

Según Noticias Argentinas, los médicos informaron que, pese a la evolución favorable, por el momento no hay una fecha definida para su alta hospitalaria , ya que continúa bajo monitoreo constante.

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Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por liderar la tentativa de golpe de Estado ocurrida durante los disturbios políticos de 2023, fue trasladado de urgencia el viernes desde la prisión de Papuda, ubicada en las afueras de la capital brasileña.

El exmandatario fue derivado al hospital DF Star, en Brasilia , luego de presentar fiebre alta, escalofríos, náuseas y una caída en los niveles de oxígeno en sangre .

Por el momento no hay una fecha definida para su alta hospitalaria

Tras los estudios correspondientes, el equipo médico confirmó un cuadro de bronconeumonía bacteriana, lo que obligó a su internación en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo tratamiento con antibióticos y seguimiento clínico permanente.

Mejoría parcial, pero con indicadores inflamatorios elevados

El parte médico más reciente indicó que Bolsonaro muestra signos de estabilidad clínica y una recuperación parcial de la función renal, que había registrado un deterioro durante los primeros días de internación.

Sin embargo, los especialistas detectaron niveles elevados de marcadores inflamatorios en sangre, lo que llevó a ampliar la cobertura del tratamiento antibiótico para evitar complicaciones.

Pedido de arresto domiciliario

En paralelo a su situación médica, el entorno cercano del exmandatario y algunos de sus aliados políticos solicitaron ante el Supremo Tribunal Federal que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario, argumentando su actual vulnerabilidad física.

bolsonaro, brasil, jair bolsonaro Fue sentenciado por comandar una agrupación criminal armada y atentar contra el Estado democrático de derecho Foto: NA

De acuerdo con lo confirmado por la agencia Noticias Argentinas, el pedido se fundamenta en las complicaciones de salud que enfrenta durante su detención.

Bolsonaro, además de la condena por el intento de quiebre institucional, también fue sentenciado por comandar una agrupación criminal armada y atentar contra el Estado democrático de derecho. El dirigente, sin embargo, sostiene su inocencia y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

El escenario político en Brasil

Mientras el exmandatario permanece hospitalizado, el escenario político brasileño continúa en movimiento. Se prevé que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se postule a la presidencia con el objetivo de disputar el poder al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La eventual candidatura buscaría reagrupar al electorado bolsonarista en medio de un contexto político marcado por la polarización en Brasil.