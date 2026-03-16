16 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Juicio

Arranca el juicio contra la abogada Agostina Paéz en Brasil acusada de racismo: cuándo comienza

La letrada está acusada de tres hechos de racismo en un bar y cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial. La postura de la Fiscalía y la defensa.

La joven protagonizó un episodio en un bar que generó fuertes repercusiones

La joven protagonizó un episodio en un bar que generó fuertes repercusiones

Por Sitio Andino Mundo

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil, se enfrentará a un juicio en los próximos días. La joven protagonizó un episodio en un bar que generó fuertes repercusiones. La letrada permanece con prisión domiciliaria mientras se investigan presuntas expresiones racistas contra varias personas dentro del local, un hecho que quedó registrado y que se viralizó en redes sociales.

Cuándo comienza el juicio

El juicio contra Páez comenzará el próximo 24 de marzo, según confirmaron fuentes de la causa a Noticias Argentinas. Ese día se realizará la primera audiencia del debate, instancia en la que se llevará adelante la apertura de prueba y juzgamiento.

Lee además
La audiencia de selección y sorteo de jurados se realizará este lunes en el Polo Judicial Penal

Salió de la cárcel, lo balearon en una cancha de Maipú y ahora el crimen llega a juicio por jurados
Un juez frenó un artículo de la reforma laboral: qué cambia en el cálculo de las indemnizaciones

Un juez frenó un artículo de la reforma laboral: qué cambia en el cálculo de las indemnizaciones
agostina-paez-abogada-santiago-del-estero-03
El juicio contra Páez comenzará el próximo 24 de marzo

El juicio contra Páez comenzará el próximo 24 de marzo

Durante la jornada, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones iniciales respecto de los hechos que se investigan.

La posible pena que podría enfrentar

De acuerdo con la legislación brasileña, el delito de injuria racial contempla penas que van de dos a cinco años de prisión.

En este caso, la acusación sostiene que existieron tres hechos distintos, por lo que, en caso de una eventual condena con el máximo de pena, Páez podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Incluso con una condena menor, la pena podría alcanzar los seis años, lo que no permitiría la excarcelación.

La postura de la defensa y de la fiscalía

La defensa de la abogada argentina cuestiona la calificación de los hechos y sostiene que no existen elementos suficientes que acrediten tres delitos independientes.

"No hay pruebas en el expediente que confirmen que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos", afirmó Carla Junqueira, una de las abogadas defensoras, en declaraciones a Radio Rivadavia.

agostina páez, brasil, racismo
La defensa de la abogada argentina cuestiona la calificación de los hechos

La defensa de la abogada argentina cuestiona la calificación de los hechos

Según explicó la propia defensa, la fiscalía considera que existen varios elementos probatorios que respaldan la acusación.

"La Fiscalía entiende que hay como prueba, más allá del video que se viralizó, el testimonio de las víctimas, las declaraciones de un testigo que es el gerente del bar y las grabaciones del interior del local", detalló Junqueira.

Además, el Ministerio Público sostiene que los testimonios son consistentes entre sí y que las imágenes del interior del establecimiento respaldan las declaraciones, por lo que consideran que hubo un concurso material de tres delitos.

Qué respondió la defensa

En contraposición, los abogados de Páez aseguran que las imágenes del interior del bar no permiten confirmar los hechos denunciados.

"Nosotros como defensa entendemos que no. Más allá de las declaraciones de las víctimas y del video de afuera del bar, el contenido del interior del lugar es absolutamente inconclusivo. No hay ningún tipo de prueba o imagen que pueda confirmar delitos allí", sostuvo la letrada.

El pedido de disculpas de la abogada

En medio de la polémica, Páez publicó un video en sus redes sociales en el que se refirió al episodio y realizó un pedido público de disculpas.

Embed

En ese mensaje, calificó lo ocurrido como "una reacción muy grave" y expresó: "Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice".

Temas
Seguí leyendo

Juicio por YPF: el pedido de Estados Unidos para suspender un proceso judicial sacude el caso

La Justicia reprogramó el juicio por la muerte de Maradona y redujo audiencias: cuál fue el motivo

Marcó a la víctima y terminó condenado: ¿de cuánto fue la condena para el "datero" del homicidio en Guaymallén?

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

Reforma laboral en marcha: el BCRA fijó la tasa para actualizar indemnizaciones en juicios laborales

Bolsonaro internado en terapia intensiva: qué dice el último parte médico sobre su salud

Alerta mundial: Trump anunció un ataque sin precedentes contra Irán y sube la tensión por el petróleo

"Vengaremos la sangre": el primer y desafiante mensaje del nuevo líder de Irán tras la muerte de su padre

LO QUE SE LEE AHORA
La audiencia de selección y sorteo de jurados se realizará este lunes en el Polo Judicial Penal

Salió de la cárcel, lo balearon en una cancha de Maipú y ahora el crimen llega a juicio por jurados

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

Susto en Alta Montaña: una camioneta desbarrancó y provocó un choque múltiple

Una de las habitaciones del pabellón penitenciario, en el hospital Central. 

Así es el pabellón penitenciario del Hospital Central donde murió un preso al intentar fugarse