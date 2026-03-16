Arranca el juicio contra la abogada Agostina Paéz en Brasil acusada de racismo: cuándo comienza

La joven protagonizó un episodio en un bar que generó fuertes repercusiones

Agostina Páez , la abogada argentina detenida en Brasil , se enfrentará a un juicio en los próximos días. La joven protagonizó un episodio en un bar que generó fuertes repercusiones. La letrada permanece con prisión domiciliaria mientras se investigan presuntas expresiones racistas contra varias personas dentro del local , un hecho que quedó registrado y que se viralizó en redes sociales.

El juicio contra Páez comenzará el próximo 24 de marzo , según confirmaron fuentes de la causa a Noticias Argentinas. Ese día se realizará la primera audiencia del debate , instancia en la que se llevará adelante la apertura de prueba y juzgamiento .

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Durante la jornada, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones iniciales respecto de los hechos que se investigan.

De acuerdo con la legislación brasileña, el delito de injuria racial contempla penas que van de dos a cinco años de prisión .

En este caso, la acusación sostiene que existieron tres hechos distintos, por lo que, en caso de una eventual condena con el máximo de pena, Páez podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Incluso con una condena menor, la pena podría alcanzar los seis años, lo que no permitiría la excarcelación.

La postura de la defensa y de la fiscalía

La defensa de la abogada argentina cuestiona la calificación de los hechos y sostiene que no existen elementos suficientes que acrediten tres delitos independientes.

"No hay pruebas en el expediente que confirmen que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos", afirmó Carla Junqueira, una de las abogadas defensoras, en declaraciones a Radio Rivadavia.

agostina páez, brasil, racismo La defensa de la abogada argentina cuestiona la calificación de los hechos Foto: NA

Según explicó la propia defensa, la fiscalía considera que existen varios elementos probatorios que respaldan la acusación.

"La Fiscalía entiende que hay como prueba, más allá del video que se viralizó, el testimonio de las víctimas, las declaraciones de un testigo que es el gerente del bar y las grabaciones del interior del local", detalló Junqueira.

Además, el Ministerio Público sostiene que los testimonios son consistentes entre sí y que las imágenes del interior del establecimiento respaldan las declaraciones, por lo que consideran que hubo un concurso material de tres delitos.

Qué respondió la defensa

En contraposición, los abogados de Páez aseguran que las imágenes del interior del bar no permiten confirmar los hechos denunciados.

"Nosotros como defensa entendemos que no. Más allá de las declaraciones de las víctimas y del video de afuera del bar, el contenido del interior del lugar es absolutamente inconclusivo. No hay ningún tipo de prueba o imagen que pueda confirmar delitos allí", sostuvo la letrada.

El pedido de disculpas de la abogada

En medio de la polémica, Páez publicó un video en sus redes sociales en el que se refirió al episodio y realizó un pedido público de disculpas.

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En ese mensaje, calificó lo ocurrido como "una reacción muy grave" y expresó: "Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice".