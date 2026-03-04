La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel Foto: Archivo

La abogada argentina Agostina Páez recibió nuevas novedades judiciales durante su conflictiva estadía en Brasil, luego de haber sido detenida y posteriormente liberada por realizar gestos racistas en las afueras de un bar en Río de Janeiro. Actualmente, monitoreada con tobillera electrónica, su situación procesal se agravó luego de que la causa fuera elevada a juicio por injuria racial y podría enfrentar una pena de prisión.

Novedades sobre la argentina acusada de racismo en Brasil: qué se sabe Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Brasil rechazó los planteos de la defensa de Páez, por lo que el expediente avanzará a la instancia de juicio. Además, se solicitó fijar una fecha para la audiencia, según confirmó la propia acusada en declaraciones a TN.

Imputada por injuria racial, la abogada arriesga una pena de entre dos y cinco años de prisión en caso de ser declarada culpable. Aunque permanece en libertad, tiene prohibido salir de Brasil y continúa bajo vigilancia electrónica.

Páez se encuentra en el país vecino desde el 14 de enero, cuando protagonizó un episodio en las inmediaciones de un bar de Ipanema. Allí realizó gestos racistas contra empleados del lugar, imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Si bien su defensa presentó pruebas y distintos recursos, entre ellos el argumento de que previamente habría recibido insultos por parte de los trabajadores, la Justicia brasileña resolvió desestimarlos. Fuente: TN.

