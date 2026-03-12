12 de marzo de 2026
Irán

"Vengaremos la sangre": el primer y desafiante mensaje del nuevo líder de Irán tras la muerte de su padre

El nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei, ordenó cerrar el estrecho de Ormuz y amenazó a Estados Unidos tras la ofensiva en Oriente Medio. Concé los detalles.

REUTERS / Infobae
 Por Analía Martín

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, rompió el silencio este jueves mediante un mensaje estratégico difundido por la televisión estatal. En su primera alocución desde que sucedió a su padre, el mandatario exigió el cierre definitivo del estrecho de Ormuz y prometió una venganza implacable contra las fuerzas extranjeras que operan en toda la región.

Mojtaba Khamenei fue nombrado sucesor el pasado domingo, tras el ataque conjunto que terminó con la vida de Alí Khamenei el 28 de febrero. Aunque el mensaje fue leído por una locutora y el líder sigue sin aparecer en público, sus palabras marcaron una postura de extrema dureza frente a la comunidad internacional.

Se especula con que el flamante líder permanece oculto por razones de seguridad o debido a heridas sufridas durante el bombardeo que mató a su familia. Sin embargo, su discurso buscó proyectar fortaleza y unidad nacional ante lo que calificó como una agresión directa a la soberanía de su país.

Amenazas directas a Estados Unidos y sus bases

En el comunicado, el ayatolá advirtió que todas las instalaciones militares estadounidenses en la zona deben ser clausuradas de manera inmediata. De lo contrario, aseguró que las fuerzas iraníes y sus aliados del "frente de resistencia" continuarán lanzando ataques sistemáticos hasta lograr la expulsión total de los "invasores".

Khamenei también hizo hincapié en la necesidad de vengar a cada uno de los mártires caídos durante la reciente ofensiva. Según datos oficiales, el conflicto ya dejó un saldo de más de 1.200 muertos en territorio persa, incluyendo a varios ministros y altos mandos militares que formaban parte del círculo central del régimen.

Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán, lanzó fuertes amenazas contra Estado Unidos

El líder agradeció al ejército por impedir que la nación fuera dominada o dividida durante los ataques sufridos. Además, ratificó el apoyo de milicias en Yemen, Irak y el Líbano, quienes estarían dispuestas a colaborar en la respuesta bélica contra los objetivos occidentales en la zona de conflicto.

El impacto en el mercado de Irán y el petróleo

La orden de bloquear el estrecho de Ormuz generó una inestabilidad inmediata en los mercados globales de energía, impactando en los precios del crudo. Por esta vía fluvial se transporta habitualmente una quinta parte del petróleo mundial, lo que pone en alerta a las principales economías que dependen de este suministro esencial.

Por su parte, Donald Trump restó importancia a la subida del valor del petróleo a través de sus redes sociales oficiales. El mandatario norteamericano argumentó que su prioridad absoluta es impedir que el régimen desarrolle armas nucleares, minimizando el impacto económico que este cierre pueda generar en los consumidores de Oriente Medio y el mundo.

Finalmente, el mensaje de Mojtaba Khamenei dejó en claro que la "venganza" apenas está comenzando y que Irán solicitará compensaciones por los daños sufridos. La comunidad internacional observa con preocupación este primer discurso de un líder que, aunque herido, parece dispuesto a mantener la línea más dura de su antecesor.

