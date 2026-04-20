Javier Milei recibió un Honoris Causa en Israel: "No podemos convivir con quienes nos quieren matar"

El presidente Javier Milei recibió este lunes un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan , en Israel , en "reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. El mandatario reafirmó su apoyo a ese país y a Estados Unidos en la guerra con Irán .

En su segundo día de visita oficial a Israel, el argentino fue ovacionado en la universidad ubicada en Tel Aviv , donde recibió el galardón. Milei dio un discurso en el que habló de economía, política y filosofía, basado como en el epílogo de su nuevo libro, La moral como política de Estado, titulado “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, informó La Nación.

Milei se encuentra en esta gira acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , el canciller, Pablo Quirno , el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish . Este lunes se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog , y luego será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

“ Si respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar ”, afirmó el Presidente durante su discurso. “Hemos sido expulsados del paraíso, pero si obramos acorde a las leyes, el paraíso va a venir a nosotros. Cuando uno diseña políticas acordes a valores éticos y morales, uno diseña políticas justas y esas son eficientes”, sostuvo ante los presentes, entre ellos, exrehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamas.

El mandatario también apuntó contra el periodismo: “Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. En la charla con el queridísimo Bibi (Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”.

Javier Milei, Israel, Honoris Causa (4) Javier Milei, en Israel. Foto: Presidencia.

“Al que le toca estar arriba de la pirámide lo critican todos, no es un tema menor y es como en un partido de fútbol, en la cancha hay cánticos, pero los goles los mete Messi. Y el que está gobernando es el que está escribiendo la historia. Pasan a la historia los que hacen, no los que critican desde las mentiras”, añadió.

Javier Milei con Benjamín Netanyahu

Javier Milei estuvo el pasado domingo reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El encuentro formó parte de una agenda cargada de actividades diplomáticas y acuerdos bilaterales que buscan fortalecer las relaciones entre ambos países.

El líder israelí expresó: “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei. Un gran amigo del Estado de Israel”, y agregó: “Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”.

Anteriormente, el Presidente argentino visitó el histórico Muro de los Lamentos, considerado el lugar más sagrado del judaísmo, acompañado por su hermana Karina Milei y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

El viaje se desarrolla en un contexto internacional complejo, marcado por la ofensiva militar israelí en territorio libanés contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. El conflicto comenzó a principios de marzo, poco después del inicio de las operaciones militares conjuntas entre Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, los enfrentamientos han dejado más de 2.000 muertos y alrededor de 1,2 millones de desplazados en Líbano, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población de ese país.