20 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei recibió un Honoris Causa en Israel: "No podemos convivir con quienes nos quieren matar"

El presidente Javier Milei fue galardonado por la Universidad Bar-Ilan, en Israel, y reafirmó su apoyo a ese país en el conflicto con Irán.

Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel. Foto: Presidencia.

Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel. Foto: Presidencia.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei recibió este lunes un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, en Israel, en "reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. El mandatario reafirmó su apoyo a ese país y a Estados Unidos en la guerra con Irán.

En su segundo día de visita oficial a Israel, el argentino fue ovacionado en la universidad ubicada en Tel Aviv, donde recibió el galardón. Milei dio un discurso en el que habló de economía, política y filosofía, basado como en el epílogo de su nuevo libro, La moral como política de Estado, titulado “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, informó La Nación.

Lee además
Visita oficial de Javier Milei a Israel: puntos claves del encuentro estratégico con Netanyahu

"Un gran amigo de Israel": el guiño de Netanyahu a Milei que acelera acuerdos estratégicos
Se trata de una medida inédita que apunta a fortalecer la conexión política, económica y cultural entre Argentina e Israel

Vuelo directo Buenos Aires/Tel Aviv y respaldo político: el doble mensaje de Milei desde Jerusalén
Javier Milei, Israel, Honoris Causa (5)
Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel. Foto: Presidencia.

Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel. Foto: Presidencia.

Milei se encuentra en esta gira acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish. Este lunes se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog, y luego será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Las frases más destacadas de Javier Milei

Si respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar”, afirmó el Presidente durante su discurso. “Hemos sido expulsados del paraíso, pero si obramos acorde a las leyes, el paraíso va a venir a nosotros. Cuando uno diseña políticas acordes a valores éticos y morales, uno diseña políticas justas y esas son eficientes”, sostuvo ante los presentes, entre ellos, exrehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamas.

El mandatario también apuntó contra el periodismo: “Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. En la charla con el queridísimo Bibi (Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”.

Javier Milei, Israel, Honoris Causa (4)
Javier Milei, en Israel. Foto: Presidencia.

Javier Milei, en Israel. Foto: Presidencia.

“Al que le toca estar arriba de la pirámide lo critican todos, no es un tema menor y es como en un partido de fútbol, en la cancha hay cánticos, pero los goles los mete Messi. Y el que está gobernando es el que está escribiendo la historia. Pasan a la historia los que hacen, no los que critican desde las mentiras”, añadió.

Javier Milei con Benjamín Netanyahu

Javier Milei estuvo el pasado domingo reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El encuentro formó parte de una agenda cargada de actividades diplomáticas y acuerdos bilaterales que buscan fortalecer las relaciones entre ambos países.

El líder israelí expresó: “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei. Un gran amigo del Estado de Israel”, y agregó: “Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”.

Anteriormente, el Presidente argentino visitó el histórico Muro de los Lamentos, considerado el lugar más sagrado del judaísmo, acompañado por su hermana Karina Milei y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

El viaje se desarrolla en un contexto internacional complejo, marcado por la ofensiva militar israelí en territorio libanés contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. El conflicto comenzó a principios de marzo, poco después del inicio de las operaciones militares conjuntas entre Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, los enfrentamientos han dejado más de 2.000 muertos y alrededor de 1,2 millones de desplazados en Líbano, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población de ese país.

Temas
Seguí leyendo

"Gran amigo del Estado de Israel": el video del encuentro entre Netanyahu y Milei

Vuelo militar y agenda intensa: Milei ya está en Israel en un escenario de máxima tensión

Del shock al gradualismo: ¿la nueva estrategia económica de Milei?

Cuenta regresiva para los peajes en Mendoza: la Ruta Nacional 143 es una de las que tendrá este sistema

El dato que incomodó a Milei y su promesa sobre la inflación que viene

Qué dijo Javier Milei tras conocerse la inflación de marzo

Cuánto cobran los funcionarios del Gobierno nacional tras el aumento salarial que recibieron

El PJ le exigió respuestas al Gobierno por la problemática de los productores de membrillo

LO QUE SE LEE AHORA
poder silencioso: el mendocino que gana terreno en el gobierno chileno

Poder silencioso: el mendocino que gana terreno en el gobierno chileno

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1350 del domingo 19 de abril

Seis ganadores de casi 5 millones dejó el Brinco del 19 de abril, pero el pozo principal quedó vacante: todos los resultados

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2424 y números ganadores del domingo 19 de abril

Un ganador del Rekino se llevó más de $4 millones: conocé todos los resultados del Telekino de este 19 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de abril: números ganadores del sorteo 3366

El Quini 6 de este 19 de abril dejó un ganador de $380 millones: de dónde es y a qué números jugó

El hecho tuvo lugar en el tramo especial Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero

Video: el momento en que un auto del Rally Sudamericano se despistó y dejó una víctima fatal

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué