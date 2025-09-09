El ejército de Israel ordena la evacuación de todos los habitantes de Gaza: "No hay dónde ir"

La situación en Palestina se agrava tras las últimas ofensivas de Israel sobre la Ciudad de Gaza. Más de un millón de personas enfrentan desplazamientos forzados, hambre y bombardeos, mientras se intensifican los cuestionamientos internacionales por la violencia contra la población civil.

Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron la evacuación total de la Ciudad de Gaza , instando a la población a dirigirse a Al-Mawasi, una supuesta zona humanitaria ya superpoblada. Según datos oficiales, menos del 10 % de los habitantes logró abandonar la ciudad. Netanyahu advirtió que “esto es solo el comienzo” , en medio de intensos bombardeos a torres residenciales y barrios densamente poblados.

El panorama humanitario es alarmante: organizaciones internacionales advierten que no hay sitios seguros en la Franja de Gaza . Los hospitales están colapsados, los alimentos escasean y miles de personas permanecen atrapadas en edificios destruidos o en campamentos improvisados. Testimonios locales describen una situación de “inanición, indigencia y muerte”.

De acuerdo con la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, cerca de medio millón de personas en la Ciudad de Gaza sufren condiciones extremas de hambre . Solo en los últimos días, el Ministerio de Salud reportó casi 400 muertes por desnutrición, entre ellas 140 niños. Mientras tanto, la distribución de ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente y peligrosa.

Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan a Israel de cometer crímenes de guerra y genocidio. Naciones Unidas, a través de Volker Türk, denunció la “matanza masiva de civiles” y el “uso de retórica genocida” por parte de funcionarios israelíes. La presión internacional aumenta, pero en el terreno los ataques continúan con fuerza.

Embed Una niña en Gaza llora porque su tienda de campaña fue destruida por los bombardeos. No tiene a dónde ir. Su llanto nos recuerda que el genocidio siempre golpea primero a los más inocentes. pic.twitter.com/n6c2FqzxYu — Rubén Mella → (@rubenmllfrr) September 9, 2025

Denuncias y respuesta internacional

La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio concluyó recientemente que Israel está llevando adelante un genocidio en Gaza, lo que refuerza la posición de relatores de la ONU. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una orden de arresto contra Netanyahu, lo que suma tensión al plano político internacional.

Mientras tanto, miles de familias palestinas se resisten a abandonar sus hogares pese al riesgo de los bombardeos. Muchos aseguran que prefieren morir en sus casas antes de enfrentar otro desplazamiento forzado. En medio de esta crisis, aún persisten débiles intentos de negociación, pero la violencia en la región no da tregua./BBC.