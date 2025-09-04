Columna

Crisis política en Francia: el futuro de Macron y su Primer Ministro en juego

La crisis política en Francia enfrenta a Emmanuel Macron y su primer ministro, François Baruch, tras un inédito pedido de voto de confianza.

La solicitud de Baruch se enmarca en un escenario de creciente endeudamiento nacional
Por Augusto Grilli Fox

La crisis política en Francia llegó a un punto de tensión inédito con el pedido de voto de confianza del primer ministro François Baruch. En medio de un creciente descontento social y una economía debilitada, el futuro del presidente Emmanuel Macron y su gobierno queda en entredicho.

La solicitud de Baruch se enmarca en un escenario de creciente endeudamiento nacional que supera los 3 billones de euros. Como parte de un plan para generar un ahorro estimado de 43.800 millones de euros, el gobierno ha propuesto medidas impopulares como el congelamiento de pensiones y recortes en inversión pública.

Las tensiones sociales y económicas en Francia

La oposición, incluyendo grupos de izquierda, respondió pidiendo elecciones anticipadas, cuestionando la estabilidad del gobierno de Emmanuel Macron, quien anunció que no buscará un adelanto electoral a pesar del clima adverso.

Desde una perspectiva positiva, la situación política actual permite la oportunidad a los socialistas de sumar fuerza política y potencialmente influir en el rumbo del futuro gobierno. Sin embargo, la oposición se siente traicionada tras el reciente nombramiento de Baruch, el cual no fue apoyado por el acuerdo histórico que dictaba que el partido con mayor representación en la legislatura debería seleccionar al primer ministro.

francia, emmanuel macron
La oposición, incluyendo grupos de izquierda, respondió pidiendo elecciones anticipadas

La oposición, incluyendo grupos de izquierda, respondió pidiendo elecciones anticipadas

El fracaso de Macron en cumplir promesas electorales previas y su implementación de reformas controversiales socavaron su imagen pública; actualmente, su popularidad está en declive, agravada por estallidos de protestas violentas que reflejan un claro descontento social.

El impacto internacional de la crisis francesa

A medida que Francia se enfrenta a estas tensiones internas, su papel en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur podría verse afectado. Con las decisiones de Francia, en particular de su presidente Macron, influyendo significativamente en el avance del pacto, los actores en la región observan de cerca los desarrollos políticos y económicos en París.

Simultáneamente, la intervención estadounidense y el respaldo de Francia en el Mar Caribe ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y efectividad de tales acciones. Analistas advierten sobre la falta de claridad acerca de la veracidad de la inteligencia que justifica intervenciones militares, destacando la posibilidad de un error en la evaluación de amenazas relacionadas con el crimen organizado en la región.

Estas intersecciones marcan un momento de gran volatilidad no solo para Francia, sino también para los países y alianzas que ella influencia, tales como Argentina y otros integrantes de la CELAC.

El análisis sobre la situación política en Francia

Escuchá mi columna todos los jueves a las 16, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

