Conflicto

Crisis en Nepal: renuncia el primer ministro tras violentas protestas y 19 muertos

La renuncia del primer ministro de Nepal llega en medio de protestas sangrientas, represión policial y el Parlamento en llamas.

Crisis en Nepal: renuncia el primer ministro tras violentas protestas y 19 muertos.

Crisis en Nepal: renuncia el primer ministro tras violentas protestas y 19 muertos.

Por Sitio Andino Mundo

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su renuncia junto a tres de sus ministros tras la grave crisis política y social que atraviesa el país. En su carta dejaba el cargo para dar paso a una “solución política” frente a la situación que ya dejó 19 muertos y la quema del Parlamento.

El presidente Ram Chandra Poudel aceptó oficialmente la renuncia, confirmada por su vocero Kiran Pokharel a la agencia Xinhua. La dimisión se produjo luego de que estallaran protestas en Katmandú y en varias ciudades del valle —Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur—, lo que obligó a decretar un toque de queda.

Lee además
El rito comenzó a las 10 horas con la tradicional fórmula en latín
Plaza San Pedro

Canonización en el Vaticano: Carlo Acutis es el primer santo millenial
La solicitud de Baruch se enmarca en un escenario de creciente endeudamiento nacional
Columna

Crisis política en Francia: el futuro de Macron y su Primer Ministro en juego

Ataque a un ex primer ministro y a su esposa

Las tensiones llegaron a tal punto que el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, la ministra de Asuntos Exteriores Arzu Rana Deuba, fueron agredidos violentamente en su domicilio por manifestantes. En redes sociales se difundieron videos donde se observa a la pareja siendo golpeada y al ex mandatario ensangrentado, pese a estar custodiado por agentes de seguridad.

Las movilizaciones, encabezadas principalmente por jóvenes de la generación Z, comenzaron como protestas pacíficas contra la corrupción y la censura de redes sociales. Sin embargo, derivaron en disturbios cuando los manifestantes derribaron barricadas y lograron ingresar al edificio del Parlamento, que finalmente fue incendiado.

La Policía de Nepal respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso disparos con munición real, lo que intensificó la ira de los manifestantes. Organismos como Amnistía Internacional y la ONU denunciaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron una investigación independiente sobre las muertes y heridos registrados durante la represión.

Nepal en llamas y sin rumbo político claro

Aunque las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales, los disturbios continúan en Nepal, dejando al país en una de sus peores crisis políticas de los últimos años. La renuncia de Oli y de sus ministros abre un incierto escenario político, mientras la sociedad sigue exigiendo cambios profundos y el fin de la corrupción.

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar.
Normativa

La Legislatura sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar

Por Florencia Martinez del Rio
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Por Aconcagua Radio
Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Por Pablo Segura