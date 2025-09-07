Canonización en el Vaticano: Carlo Acutis es el primer santo millenial

El rito comenzó a las 10 horas con la tradicional fórmula en latín

La Iglesia Católica celebró este domingo un hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis , proclamado santo en la Plaza de San Pedro. La ceremonia en el Vaticano reunió a miles de fieles de todo el mundo, consolidando el impacto de la canonización del nuevo santo millenial .

El rito, encabezado por el Papa León XIV, comenzó a las 10 con la tradicional fórmula en latín que inscribió oficialmente a ambos jóvenes en el libro de los santos , lo que permite su veneración universal . La celebración estuvo marcada por una fuerte presencia juvenil , consolidando a Carlo Acutis como referente de espiritualidad contemporánea al integrar compromiso social y uso positivo de la tecnología en la fe .

Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991 y fallecido en 2006 a los 15 años por una leucemia fulminante , Carlo Acutis fue beatificado en octubre de 2020 por el papa Francisco . Su canonización había sido prevista para el Jubileo de los Adolescentes , pero la muerte del pontífice argentino retrasó el proceso hasta hoy.

En su homilía durante la Misa de canonización, el Papa León XIV cita a los nuevos santos de la Iglesia: San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati. Dice que son ejemplos y fórmulas ganadoras de santidad: «Son una invitación para todos nosotros». pic.twitter.com/YW0zzFmXPy

Acutis creció en Milán , donde destacó por su devoción desde temprana edad: misa diaria , rezo del rosario y adoración eucarística eran parte de su vida cotidiana. Sin embargo, combinó esa intensa espiritualidad con aficiones propias de su generación, como los videojuegos y las excursiones , además de una activa labor social como catequista, voluntario en comedores y apoyo a personas en situación de calle.

Su pasión por la informática lo convirtió en pionero de la evangelización digital. Creó sitios web para su colegio y parroquia, y diseñó una exposición virtual con más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, aún disponible en línea. Por ello fue apodado el “influencer de Dios” o “ciberapóstol”, título que hoy cobra mayor vigencia tras su canonización.

Con este acto solemne, la Iglesia propone a Carlo Acutis y a Pier Giorgio Frassati como modelos de santidad juvenil, capaces de inspirar a nuevas generaciones a vivir la fe con alegría, compromiso social y apertura a los desafíos de la modernidad.

En Mendoza habrá un capilla dedicada a Carlo Acutis

En Chacras de Coria, sobre la calle Viamonte, avanza un proyecto que combina fe, juventud y esperanza: la construcción de una capilla en honor a Carlo Acutis, quien ya fue canonizado en Roma conviertiéndose en el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

El templo, impulsado por la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, será un espacio de encuentro para mendocinos y turistas, y un nuevo punto de peregrinación inspirado en la vida breve, pero intensa de Acutis.

La edificación de la capilla es la primera en el mundo y según manifestó el padre Escandura, "es realmente una gran novedad, yo creo que ha sido un regalo, una gracia. Es el nacimiento de una nueva comunidad".

Carlo Acutis dejó una huella profunda a través de su amor por la Eucaristía, su pasión por la tecnología y su dedicación a la caridad silenciosa. Desde muy joven difundió el mensaje de Dios en internet y ayudó a quienes lo necesitaban con gestos sencillos, muchas veces en silencio.