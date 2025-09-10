Migración ilegal

Llega a Ezeiza el primer vuelo con argentinos deportados por Donald Trump

Un Boeing 767 de Omni Air International aterrizará en Ezeiza con ciudadanos argentinos deportados por violar leyes migratorias de Estados Unidos.

El primer vuelo fletado tendrá como destino final el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Foto: Gentileza CNN - John Moore/Getty Images
Por Sitio Andino Política

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, intensificó sus medidas contra la inmigración ilegal y dispuso el envío a la Argentina de un vuelo especial con deportados. Se trata de un operativo inédito para el país, ya que los ciudadanos argentinos expulsados solían regresar en vuelos comerciales y acompañados por agentes de deportación.

Política migratoria de Trump: llega un vuelo con argentinos a Ezeiza

De acuerdo con la información difundida, el primer vuelo fletado tendrá como destino final el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En él viajarán al menos 16 ciudadanos argentinos que fueron expulsados por distintas razones, entre ellas ingreso ilegal, permanencia no autorizada, condenas por delitos o considerarse una amenaza para la seguridad nacional, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

La aeronave utilizada es un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros, rentada por la administración de Washington para este tipo de operativos. El vuelo partirá desde un aeropuerto no revelado de Estados Unidos, en medio de un fuerte hermetismo oficial, y realizará dos escalas antes de arribar a Buenos Aires: una en Bogotá, Colombia, y otra en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, Brasil.

donald trump
Donald Trump lleva a cabo una rigurosa política migratoria desde el comienzo de su segundo mandato.

Según lo previsto, el aterrizaje en suelo brasileño se concretará alrededor de las 19.30 horas locales, con una estadía aproximada de dos horas antes de continuar rumbo a la Argentina. El despegue desde Belo Horizonte está programado para las 21.30, lo que implica que la llegada a Ezeiza será durante los primeros minutos del jueves.

Argentinos deportados: cifras y casos anteriores

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre la cantidad exacta de argentinos deportados en este operativo, aunque se presume que serían alrededor de 16 argentinos. De hecho, fuentes consultadas por medios como Infobae y La Nación coincidieron en que los registros en consulados argentinos muestran un aumento de casos respecto del año anterior. Aun así, la cifra de ciudadanos expulsados sigue siendo menor que la de otros países latinoamericanos, especialmente los centroamericanos.

En el marco de este plan de deportaciones masivas, el gobierno de Donald Trump continúa aplicando una política migratoria más severa. Mientras que los argentinos deportados en ocasiones anteriores habían regresado en vuelos comerciales, este nuevo esquema inaugura una modalidad diferente para la Argentina, con vuelos especiales fletados por el gobierno estadounidense.

La llegada del avión a Ezeiza marca un hito dentro del endurecimiento de las medidas migratorias y abre un nuevo capítulo en la relación entre la política interna de Estados Unidos y sus efectos sobre ciudadanos argentinos en situación irregular.

